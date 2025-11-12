このページの本文へ

ゆるっと知見を深める楽しい会「TECH.ASCII ゆるっとナイト」

TECH.ASCII「ゆるっとナイト」〜情シス＆エンジニア ミーティング〜 レポート

夜にラーメンを食べながらAIについて語り合う“ゆる〜い会”があるらしい

2025年11月12日 10時00分更新

文● 貝塚／TECH.ASCII.jp

今回もゆるくて楽しかったぞ！

“ゆるい”AIのイベントがあってもいいよね？

　とにかく、ゆるい。でも、ためになる。

　AIやDXをテーマとして、エンジニアや情報システム部の担当者の方を対象としたイベントやセミナー、毎日のように開かれていますね。

　AIの活用やDXの推進は、国内の労働人口の減少や業務の効率化に関するひとつの解ですから、今後もホットなトピックであり続けるでしょう。いまのうちに知見を深めておいて損はなし。

　……でも情報量が多くてかっちりとしたイベントって、連日出ていると疲れを感じることがありますよね。いや、わかりますよ。真剣なテーマを扱うイベントが、真剣なテイストになるのは当然です。

　でも真面目なイベントがあるなら、ゆる〜いイベントがあってもいいよね。ゆるっと集まって、ノリで話して、なんとなく知識を吸収し、あー、楽しかったー！　……そんなイベントがあってもいいじゃん？　うなぎとか食べてさ。

　ある日、ある時、アスキーのオフィスではそんな会話が交わされました。そして、そんな会話から本当に生まれてしまったアスキー主催の交流会イベントが「TECH.ASCII ゆるっとナイト 〜情シス＆エンジニア ミーティング〜」です。

　そんな「ゆるっとナイト」の第二弾が、先日開催されました。

