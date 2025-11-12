ゆるっと知見を深める楽しい会「TECH.ASCII ゆるっとナイト」
TECH.ASCII「ゆるっとナイト」〜情シス＆エンジニア ミーティング〜 レポート
夜にラーメンを食べながらAIについて語り合う“ゆる〜い会”があるらしい
2025年11月12日 10時00分更新
“ゆるい”AIのイベントがあってもいいよね？
とにかく、ゆるい。でも、ためになる。
AIやDXをテーマとして、エンジニアや情報システム部の担当者の方を対象としたイベントやセミナー、毎日のように開かれていますね。
AIの活用やDXの推進は、国内の労働人口の減少や業務の効率化に関するひとつの解ですから、今後もホットなトピックであり続けるでしょう。いまのうちに知見を深めておいて損はなし。
……でも情報量が多くてかっちりとしたイベントって、連日出ていると疲れを感じることがありますよね。いや、わかりますよ。真剣なテーマを扱うイベントが、真剣なテイストになるのは当然です。
でも真面目なイベントがあるなら、ゆる〜いイベントがあってもいいよね。ゆるっと集まって、ノリで話して、なんとなく知識を吸収し、あー、楽しかったー！ ……そんなイベントがあってもいいじゃん？ うなぎとか食べてさ。
ある日、ある時、アスキーのオフィスではそんな会話が交わされました。そして、そんな会話から本当に生まれてしまったアスキー主催の交流会イベントが「TECH.ASCII ゆるっとナイト 〜情シス＆エンジニア ミーティング〜」です。
そんな「ゆるっとナイト」の第二弾が、先日開催されました。
この連載の記事
-
第10回
TECH【参加受付中！10/20無料イベント】名店のラーメンを食べながらテクノロジーの未来を語り合える、そんな“うまい話”があるイベントに来てみませんか
-
第9回
TECH会社の偉い人から「DX化を進めてくれ」と言われたら、どうする？
-
第8回
TECH【参加受付中！10/20無料イベント】アスキーの秘密道具「巨大ガラポン」を、回しに来てくれませんか？
-
第7回
TECHAIを仕事で“効果的に”使うのって、意外に難しくない？
-
第6回
TECH愛され続ける名ツール「ファイルメーカー」の魅力を語ろう
-
第5回
TECHAIとファイルメーカーについて、アスキーに来て語りませんか！ラーメンもあるよ！── TECH.ASCII「ゆるっとナイト」
-
第4回
TECH【豪華ゲスト決定！】アスキー東京本社で、AIについて話しませんか？── TECH.ASCII「ゆるっとナイト」
-
第3回
ITトピック30年使い込んでも、まだまだ楽しい名ソフト なぜ人々は「FileMaker」を愛する？
-
第2回
TECH【9月1日開催！】ファイルメーカー好き、アスキーに集まれ！特上うな重をお供にゆるっと楽しむ夜。
-
第1回
TECHアスキーに、うなぎを食べに来ませんか？ TECH.ASCII「ゆるっとナイト」開催します！
-
TECHAIをビジネスで使う上での悩み、気軽に話せる相手はいますか？
- この連載の一覧へ