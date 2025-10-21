カプコンは10月21日、「モンスターハンターワイルズ」にて10月22日より季節イベント「交わりの祭事【夢灯の儀】」を開催すると告知した。

イベント期間は10月22日9時～11月12日8時59分までの3週間。大集会所がハロウィン全開の妖しげな装いに変化するほか、期間限定のチケットを集めることで新防具「ゴストゥラαシリーズ」やオトモ装備「マリオネッコαシリーズ」を生産できる。

大集会所のタルコロチャレンジで転がす大タル爆弾も、特別仕様【ソウル】形態で登場。仲間と集まってチャレンジしてみてはいかがだろうか。

そのほか、期間中にログインするだけで追加ジェスチャー「カボチャかぶり」や、セクレトの装飾、ネームプレートやキャンプオプションなどをもらえるとのこと。

さらに、期間限定のイベントクエストが複数登場。見た目が愉快なものになっている（？）ので、この機会にぜひ入手しておきたい。

そして常設配信イベントクエストとして、「歴戦王ヌ・エグドラ」がついに登場。討伐すると特別な防具「エグゾルスγシリーズ」などが生産可能となるので、腕に覚えのあるハンターはぜひ討伐してみよう。

・イベントクエスト配信スケジュール

https://info.monsterhunter.com/wilds/event-quest/ja/schedule

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

