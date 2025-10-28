白黒時代に終止符！ 待望のカラーモデル「Kindle Colorsoft」が33,980円のセール特価

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【スマイルセール】New Amazon Kindle Colorsoft 登場！

電子書籍リーダーの常識が変わる！ Amazonから待望のカラー表示対応「Kindle Colorsoft」（第1世代）が、Amazonスマイルセールに登場しました。

目に優しい紙のような読み心地はそのままに、カラー表示に対応したこの革新的なデバイスが、参考価格39,980円のところ、今なら15％OFFの33,980円という特別価格で手に入ります。

New Amazon Kindle Colorsoft の特徴

① 彩り豊かな読書体験

光の反射を抑えたE-inkディスプレイで、マンガの表紙や見開き、雑誌の図やグラフなどもカラーで表示。ライブラリやストアの表紙も彩り豊かに並び、本を探す楽しみも増します。

② 読書に没頭できる専用設計

最大8週間持続するバッテリーを搭載。EメールやSNSなどの通知に気を取られることなく、読書だけに集中できる専用端末です。16GBのストレージには数千冊のコンテンツを保存できます。

③ 安心の防水＆快適機能

IPX8等級の防水機能を搭載しているため、お風呂やプールサイドでも安心して読書を楽しめます。また、色調調節ライトでお好みの色合いに設定でき、カラーハイライト機能など、カラーならではの便利機能も満載です。

製品仕様

ディスプレイ：7インチAmazon Colorsoft ディスプレイ、解像度300ppi（白黒）150ppi（カラー）、内蔵型ライト、フォント最適化技術、16階調グレースケール

サイズ：176.7 x 127.6 x 7.8 mm

バッテリー：一度のフル充電で最大8週間利用可能（明るさ設定13、ワイヤレス接続オフで1日30分使用した場合）。使用状況により利用できる時間は異なります

充電時間：9W以上の充電アダプター経由でのUSB-C充電で約2.5時間

Wi-Fi接続：2.4GHz、5.0GHzをサポート。パスワード認証によるWEP、WPA、WPA2、WPA3、OWEおよびWPSセキュリティに対応。アドホック（またはピアツーピア方式）のwifiネットワークへの接続には対応していません

まとめ：今だけのお得な価格！

この機会に、カラー対応によって表現力が豊かになった新しいKindle体験をお得に始めましょう。

※価格はストレージ容量、広告の有無などにより異なります。

※セールは11月4日までです。