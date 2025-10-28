デロンギのヒーターは「息してる？」レベルで静か！ ハイエンド暖房「MDHU15-BK」がセール特価

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【スマイルセール】De'Longhi（デロンギ）マルチダイナミックヒーター MDHU15-BK登場！

冬の暖房に「乾燥」と「ホコリ」の悩みを抱える方へ！ デロンギ（De'Longhi）の次世代ヒーター「マルチダイナミックヒーター MDHU15-BK」（10～13畳用）が、Amazonスマイルセールに登場しました。

極上の暖かさと静かさを実現するこのハイエンドモデルが、通常価格65,840円のところ、今なら24％OFFの49,800円というお買い得価格で購入できます。

De'Longhi（デロンギ）マルチダイナミックヒーター MDHU15-BKの特徴

① 究極の静音性「ゼロ・ノイズ」

ファン（風）を使わない「ゼロ風暖房」を採用。極寒の日にフル稼働させても、人の呼吸音よりも静かなため、寝室や集中したい書斎での使用に最適です。

② 完璧な温度コントロールと節電

気温の変化を敏感に察知し、設定温度を±0.1℃の範囲で一定キープ。この精密な温度制御により、乾燥しすぎることなく、快適な室温を保ちます。さらにECOモード」を使えば、約20%の節電が可能です。

③ 素早い暖房と安心の長期保証

外気が5℃の寒い冬でも、25分で20℃に達する素早い暖房能力。従来ヒーターの2倍のスピードで部屋を暖めます。転倒時電源OFF機能など四つの安全構造に加え、デロンギファミリー登録で5年保証が付いているため、安心して長くお使いいただけます。

まとめ：今だけのお得な価格！

質を極めた暖かさと快適さを、この機会に1万6千円以上お得な価格で手に入れましょう！

※価格はカラー・モデルによって異なります。

※タイムセールは在庫または期間の終了により予告なく終了する場合があります。