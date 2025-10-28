Amazonセール情報大紹介！ 第253回
【残り13点 】24万円のSurfaceが15万円台！第11世代 16GB/512GBが35%オフで販売中／Snapdragon X Plus搭載
2025年10月28日 12時15分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
Snapdragon搭載のSurface Pro（第11世代）がお得！
13インチ液晶搭載を搭載するSurfaceシリーズの上位モデル「Surface Pro（第11世代）13インチ Snapdragon X Plus」が、Amazonで割引販売中です。10月28日お昼の時点で、残りは１３点とのこと。
16GBメモリ、512GB SSD搭載で、ディスプレイは2880×1920ピクセル(267 PPI)の13インチ。プロセッサーはSnapdragon X Plusで、NPUがQualcomm Hexagonというパワフルな製品です。
Amazonでは参考価格24万0680円のところ、現在なら35%引きの15万6251円で販売中（サファイアのZHY-00040）。そのほか、ブラックの「ZHY-00029」は16万9070円、プラチナの「ZHY-00011」は16万3800円となっています。
これらの価格の販売元はマイクロソフト公式ストアではありませんが、Amazon上の表記ではどれも「新品」なので問題はないはず。
まとめ：24万円のSurface Proが15万円台に！
参考価格が24万円するSurface Proが、35%引きの15万6251円で買えるのは大チャンス。ぜひお見逃しなく！
