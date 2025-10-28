このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第264回

酒飲みにはありがたい、1本あたり187円。アサヒ「生ジョッキ缶」（340ml 24本）が4,498円のセール特価

2025年10月28日 14時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【スマイルセール】生ジョッキ缶 スーパードライ アサヒ ビール340ml24本登場！

　缶ビールの常識を覆した大ヒット商品！ アサヒの「生ジョッキ缶 スーパードライ 340ml 24本」が、Amazonスマイルセールに登場しました。

　フルオープンする缶フタからきめ細かい泡が自然にわき出る、まるでお店の生ジョッキのような味わいを自宅で楽しめます。通常価格5,303円のところ、今なら15％OFFの4,498円で購入できます。

アマゾンで生ジョッキ缶 スーパードライ アサヒ ビール340ml24本を入手

生ジョッキ缶 スーパードライ アサヒ ビール340ml24本の特徴

① 生ビールのような飲み口と泡立ち

　フタが全開する「フルオープン缶」と独自の「クレーター構造」により、缶ビールでありながら、きめ細かい泡が自然にわき立ちます。飲み口が大きく開くため、ジョッキのようにゴクゴク飲める爽快感が味わえます。

② 辛口カーブが叶える躍動感

　中味は通常のアサヒスーパードライと同じく、飲んだ瞬間に感じる「飲みごたえ」と瞬時に感じる「キレのよさ」が特徴です。

③ 安心の構造と高評価

　缶のフチが手や口を切らないよう「ダブルセーフティ構造」を採用。4,000件近いレビューで4.4の高評価を獲得しており、その人気と品質は折り紙つきです。

まとめ：今だけのお得な価格！

　1本あたり187円という手頃な価格で、週末の晩酌を特別な1杯に変えましょう。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

アマゾンで生ジョッキ缶 スーパードライ アサヒ ビール340ml24本を入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

