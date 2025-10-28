Amazonセール情報大紹介！ 第264回
酒飲みにはありがたい、1本あたり187円。アサヒ「生ジョッキ缶」（340ml 24本）が4,498円のセール特価
2025年10月28日 14時00分更新
【スマイルセール】生ジョッキ缶 スーパードライ アサヒ ビール340ml24本登場！
缶ビールの常識を覆した大ヒット商品！ アサヒの「生ジョッキ缶 スーパードライ 340ml 24本」が、Amazonスマイルセールに登場しました。
フルオープンする缶フタからきめ細かい泡が自然にわき出る、まるでお店の生ジョッキのような味わいを自宅で楽しめます。通常価格5,303円のところ、今なら15％OFFの4,498円で購入できます。
生ジョッキ缶 スーパードライ アサヒ ビール340ml24本の特徴
① 生ビールのような飲み口と泡立ち
フタが全開する「フルオープン缶」と独自の「クレーター構造」により、缶ビールでありながら、きめ細かい泡が自然にわき立ちます。飲み口が大きく開くため、ジョッキのようにゴクゴク飲める爽快感が味わえます。
② 辛口カーブが叶える躍動感
中味は通常のアサヒスーパードライと同じく、飲んだ瞬間に感じる「飲みごたえ」と瞬時に感じる「キレのよさ」が特徴です。
③ 安心の構造と高評価
缶のフチが手や口を切らないよう「ダブルセーフティ構造」を採用。4,000件近いレビューで4.4の高評価を獲得しており、その人気と品質は折り紙つきです。
まとめ：今だけのお得な価格！
1本あたり187円という手頃な価格で、週末の晩酌を特別な1杯に変えましょう。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
