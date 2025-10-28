Amazonセール情報大紹介！ 第263回
寒い朝も約7秒で点火！ 電気代が1時間わずか0.3円、CORONAの石油ファンヒーターが特価
2025年10月28日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【スマイルセール】CORONA(コロナ) 石油ファンヒーター 【日本生産】ブラック FH-G32YA5(K)登場！
本格的な冬の寒さ対策に！ CORONA（コロナ）の日本生産 石油ファンヒーター「FH-G32YA5（K）」（木造9畳/コンクリート12畳）が、Amazonスマイルセールに登場しました。
高性能ながら低燃費で、電気代が非常に安いのが特長です。参考価格18,800円のところ、今なら10％OFFの16,920円というお買い得価格で購入できます。
CORONA(コロナ) 石油ファンヒーター 【日本生産】ブラック FH-G32YA5（K）の特徴
① 圧倒的な低消費電力で経済的
独自の燃焼構造により、1時間あたりの電気代は弱運転時で約0.3円、強運転時でも約0.6円と、他の暖房器具に比べて非常に経済的です。さらに、最大火力を40%抑えるセーブモードも搭載し、無駄なあたためすぎを防ぎます。プラグをコンセントに差し込んだ待機時消費電力がわずか1W以下です。
② 「秒速点火」で寒さ知らず
運転ONから約7秒で点火する「秒速点火」を選択可能。寒い朝や帰宅時もすぐに暖かくなれます。また、通常点火時間も従来より短縮されています。
③ ニオイ低減と給油の快適設計
ニオイの原因となる灯油を吸引する「ニオイカットメカ」や、火力を下げて消化する「クリーン消化」でニオイを抑制。給油時は手を汚さない「よごれま栓」と、持ち運びに便利な「キャリングとって」付きで片手でラクに運べます。
まとめ：今だけのお得な価格！
この機会に、高効率で快適なCORONAの石油ファンヒーターをお得な価格で手に入れ、寒い冬に備えましょう。
※価格はカラー・モデルによって異なります。
※タイムセールは在庫または期間の終了により予告なく終了する場合があります。
