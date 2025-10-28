Amazonセール情報大紹介！ 第262回
【最強コスパ 8インチ】壊れにくい、安い、長持ち。最大13時間駆動のFire HD 8が8,990円！
2025年10月28日 12時15分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【スマイルセール】Amazon Fire HD 8登場！
手軽に動画や読書を楽しみたい方に朗報です！ AmazonのFire HD 8 タブレット（第12世代）が、Amazonスマイルセールに登場しました。
この8インチタブレットが、参考価格15,980円のところ、今なら44％OFFの8,990円という、1万円を切る価格で手に入ります！ セールは11月4日までの期間限定です。
Amazon Fire HD 8の特徴
① コンテンツ視聴に最適なサイズと性能
持ち運びに便利な8インチ HDディスプレイを搭載。6コアプロセッサと3GB RAMにより、Prime Video、Kindle、Audibleなど、お気に入りのコンテンツを快適にストリーミング、ダウンロードで楽しめます。
② 最大13時間のロングバッテリー
バッテリーは最大13時間稼働。外出先や移動中でも、バッテリー残量を気にせず1日中コンテンツを楽しむことができます。
③ 軽くて丈夫な安心設計
スクリーンには強化アルミノシリケートガラスを採用。落下テストでの耐久性は、なんとApple iPad Mini (2021)の2倍です。さらに、microSDカード（別売）により、ストレージを最大1TBまで拡張可能です。
④ Alexaがお手伝い
Alexaに話しかけて、ビデオ、音楽、アプリ、買い物、天気、友達や家族との通話・メッセージ、Alexa対応家電などを操作できます。
※Alexa対応スマートホーム製品(別売)と事前の設定が必要です。
製品仕様
ディスプレイ：8インチ HD
解像度：1280 x 800（189ppi）
RAM：3GB または 4GB
CPU：6コア（2.0GHz）
容量：32GB または 64GB
バッテリー：最大13時間
Wi-Fi接続：デュアルバンドWi-Fi。デュアルバンド802.11a/b/g/n/ac対応の公共・プライベートWi-Fiネットワークとアクセスポイントに接続可能。Wi-Fi 6(802.11ax)には現在未対応。
まとめ：今だけのお得な価格！
Amazonタイムセールなら、44%OFFの8,990円で購入可能です。
この価格で手に入るAmazonの定番タブレットを、この機会にぜひご検討ください。
※FireタブレットはGoogle Playには非対応です。Amazonアプリストアから対応アプリをダウンロード可能です。
※価格はストレージ容量、RAM、広告の有無などにより異なります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第263回
トピックス寒い朝も約7秒で点火！ 電気代が1時間わずか0.3円、CORONAの石油ファンヒーターが特価
-
第261回
トピックス冬の電気代節約に！「丸洗い＆頭寒足熱」3,000円以下で買える電気毛布【ダニ退治機能付き】
-
第260回
トピックス【即暖＆節電】帰宅時にすぐポカポカ！ 人感センサー付きセラミックファンヒーターがセール特価4,980円
-
第259回
トピックスシンプルなのに高見え！ 3,000円以下で買える、PUMAの人気スニーカー「Vコート バルク」
-
第258回
トピックス乾燥と花粉の季節に！ シャープの“子育て支援家電”がタイムセールで20,400円
-
第257回
トピックス【寝具革命】120日トライアル/10年保証付き！ コアラのウレタンフォームマットレスがスマイルセール
-
第256回
トピックス静かで乾燥しにくいデロンギ“神ヒーター”が約2万円!? 今だけのAmazonスマイルセール特価
-
第255回
トピックス65型レグザが12万円台！4Kチューナー内蔵＆裏番組録画対応「65Z570L」
-
第254回
トピックス「最初の一台」は背伸び不要——安くて満足なタブはこれ！
-
第253回
トピックス24万円のSurface Proが15万円台に！第11世代 16GB/512GBが35%オフで登場／Snapdragon X Plus搭載
- この連載の一覧へ