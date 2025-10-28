【最強コスパ 8インチ】壊れにくい、安い、長持ち。最大13時間駆動のFire HD 8が8,990円！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【スマイルセール】Amazon Fire HD 8登場！

手軽に動画や読書を楽しみたい方に朗報です！ AmazonのFire HD 8 タブレット（第12世代）が、Amazonスマイルセールに登場しました。

この8インチタブレットが、参考価格15,980円のところ、今なら44％OFFの8,990円という、1万円を切る価格で手に入ります！ セールは11月4日までの期間限定です。

Amazon Fire HD 8の特徴

① コンテンツ視聴に最適なサイズと性能

持ち運びに便利な8インチ HDディスプレイを搭載。6コアプロセッサと3GB RAMにより、Prime Video、Kindle、Audibleなど、お気に入りのコンテンツを快適にストリーミング、ダウンロードで楽しめます。

② 最大13時間のロングバッテリー

バッテリーは最大13時間稼働。外出先や移動中でも、バッテリー残量を気にせず1日中コンテンツを楽しむことができます。

③ 軽くて丈夫な安心設計

スクリーンには強化アルミノシリケートガラスを採用。落下テストでの耐久性は、なんとApple iPad Mini (2021)の2倍です。さらに、microSDカード（別売）により、ストレージを最大1TBまで拡張可能です。

④ Alexaがお手伝い

Alexaに話しかけて、ビデオ、音楽、アプリ、買い物、天気、友達や家族との通話・メッセージ、Alexa対応家電などを操作できます。

※Alexa対応スマートホーム製品(別売)と事前の設定が必要です。

製品仕様

ディスプレイ：8インチ HD

解像度：1280 x 800（189ppi）

RAM：3GB または 4GB

CPU：6コア（2.0GHz）

容量：32GB または 64GB

バッテリー：最大13時間

Wi-Fi接続：デュアルバンドWi-Fi。デュアルバンド802.11a/b/g/n/ac対応の公共・プライベートWi-Fiネットワークとアクセスポイントに接続可能。Wi-Fi 6(802.11ax)には現在未対応。

まとめ：今だけのお得な価格！

Amazonタイムセールなら、44%OFFの8,990円で購入可能です。

この価格で手に入るAmazonの定番タブレットを、この機会にぜひご検討ください。

※FireタブレットはGoogle Playには非対応です。Amazonアプリストアから対応アプリをダウンロード可能です。

※価格はストレージ容量、RAM、広告の有無などにより異なります。