このページの本文へ

足先が冷えない電気毛布も！ THANKOのアウトレットは「即暖」ユニーク家電が目白押し

2025年10月28日 09時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　季節の変わり目に便利な家電がお得！ THANKO（サンコー）公式通販サイトでは、人気の防寒・冷却ガジェットが特別価格になるアウトレットセールが開催中です。

　「冬の準備」から「来年の夏の先取り」まで、ユニークなアイデア家電がお得な価格で手に入ります。（多くが箱汚れ・箱ダメージの新品です）

THANKO（サンコー）アウトレットセールのページへ
  

　今すぐ買うべき注目のアイテムはこちら

着心地ふんわり歩けるこたつ「こたんぽ」

（通常価格6,800円 → 4,680円）

　1人用の「着るこたつ」。家の中を動き回りながら暖まれます。

シワを伸ばすハンガー型乾燥機「アイロンいら～ず」ブラック

（通常価格14,800円 → 13,800円）

　Yシャツなどの乾燥とシワ伸ばしが同時に可能。雨の日や梅雨時に活躍。

足先が冷えない電気毛布「足先くるみん」

（通常価格11,800円 → 10,800円）

　足先の冷えに特化した電気毛布。寒がりな方に最適。

THANKO（サンコー）アウトレットセールのページ
  

セールご利用時の注意点

送料無料ライン

　3,980円以上の注文で送料無料となります。

アウトレット理由

　ほとんどの商品が【C：箱汚れ・箱ダメージ】の新品ですが、ご購入前に必ず商品ページの【アウトレット理由】をご確認ください。

まとめ：今だけのお得な価格！

　この機会に、サンコーのアイデアあふれる季節家電をお得な価格で手に入れ、暮らしをもっと便利にしましょう！

※価格は記事作成時点（2025/10/28）の情報です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン