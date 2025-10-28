足先が冷えない電気毛布も！ THANKOのアウトレットは「即暖」ユニーク家電が目白押し

季節の変わり目に便利な家電がお得！ THANKO（サンコー）公式通販サイトでは、人気の防寒・冷却ガジェットが特別価格になるアウトレットセールが開催中です。

「冬の準備」から「来年の夏の先取り」まで、ユニークなアイデア家電がお得な価格で手に入ります。（多くが箱汚れ・箱ダメージの新品です）

今すぐ買うべき注目のアイテムはこちら

①着心地ふんわり歩けるこたつ「こたんぽ」

（通常価格6,800円 → 4,680円）

1人用の「着るこたつ」。家の中を動き回りながら暖まれます。

②シワを伸ばすハンガー型乾燥機「アイロンいら～ず」ブラック

（通常価格14,800円 → 13,800円）

Yシャツなどの乾燥とシワ伸ばしが同時に可能。雨の日や梅雨時に活躍。

③足先が冷えない電気毛布「足先くるみん」

（通常価格11,800円 → 10,800円）

足先の冷えに特化した電気毛布。寒がりな方に最適。

セールご利用時の注意点

送料無料ライン

3,980円以上の注文で送料無料となります。

アウトレット理由

ほとんどの商品が【C：箱汚れ・箱ダメージ】の新品ですが、ご購入前に必ず商品ページの【アウトレット理由】をご確認ください。

まとめ：今だけのお得な価格！

この機会に、サンコーのアイデアあふれる季節家電をお得な価格で手に入れ、暮らしをもっと便利にしましょう！

※価格は記事作成時点（2025/10/28）の情報です。