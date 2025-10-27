【寝具革命】120日トライアル/10年保証付き！ コアラのウレタンフォームマットレスがスマイルセール

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【スマイルセール】koala マットレス シングル 【オリジナルコアラマットレス】 登場！

オーストラリア発の寝具ブランド、koala（コアラ）の「オリジナルコアラマットレス（シングル）」が、AmazonのスマイルSALEに登場しました。

参考価格69,900円のところ、今なら20％OFFの55,920円という特別価格で購入できます。

koala マットレス シングル 【オリジナルコアラマットレス】 の特徴

① 誰にも邪魔されない振動吸収技術

独自開発の「ゼロ ディスターバンス技術」を採用。高密度ウレタン構造が振動を瞬時に吸収するため、隣で寝ている人の寝返りや動きがほとんど伝わりません。夫婦やカップルでの使用に最適な快眠設計です。

② 硬すぎず、柔らかすぎない「ちょうどいい硬さ」

低反発と高反発を組み合わせた独自開発のウレタンフォーム「クラウドセル」を採用。低反発やラテックスの難点であるムレを防ぎ、スプリング以上の耐久性を実現しました。理想的な寝姿勢を保つゾーニング製法により、腰回りをしっかりサポートしながら、体圧をバランスよく分散させます。

③ 安心の120日トライアルと10年保証

高額な寝具の購入不安を解消するため、ご自宅で120日間じっくり寝心地を試せるトライアル期間をご用意。さらに、メーカー10年保証が付いているため、安心して長く使用できます。マットレスカバーは取り外して洗えるため、清潔さも保てます。

まとめ：今だけのお得な価格！

Amazonスマイルセールなら、20%OFFの55,920円で購入可能です。

この機会に、睡眠の質を根本から見直すkoalaのマットレスを、1万円以上お得な価格で手に入れましょう。

※価格はサイズによって異なります。

※セールは予告なく終了する場合があります。