Amazonセール情報大紹介！ 第257回
【寝具革命】120日トライアル/10年保証付き！ コアラのウレタンフォームマットレスがスマイルセール
2025年10月27日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【スマイルセール】koala マットレス シングル 【オリジナルコアラマットレス】 登場！
オーストラリア発の寝具ブランド、koala（コアラ）の「オリジナルコアラマットレス（シングル）」が、AmazonのスマイルSALEに登場しました。
参考価格69,900円のところ、今なら20％OFFの55,920円という特別価格で購入できます。
koala マットレス シングル 【オリジナルコアラマットレス】 の特徴
① 誰にも邪魔されない振動吸収技術
独自開発の「ゼロ ディスターバンス技術」を採用。高密度ウレタン構造が振動を瞬時に吸収するため、隣で寝ている人の寝返りや動きがほとんど伝わりません。夫婦やカップルでの使用に最適な快眠設計です。
② 硬すぎず、柔らかすぎない「ちょうどいい硬さ」
低反発と高反発を組み合わせた独自開発のウレタンフォーム「クラウドセル」を採用。低反発やラテックスの難点であるムレを防ぎ、スプリング以上の耐久性を実現しました。理想的な寝姿勢を保つゾーニング製法により、腰回りをしっかりサポートしながら、体圧をバランスよく分散させます。
③ 安心の120日トライアルと10年保証
高額な寝具の購入不安を解消するため、ご自宅で120日間じっくり寝心地を試せるトライアル期間をご用意。さらに、メーカー10年保証が付いているため、安心して長く使用できます。マットレスカバーは取り外して洗えるため、清潔さも保てます。
まとめ：今だけのお得な価格！
Amazonスマイルセールなら、20%OFFの55,920円で購入可能です。
この機会に、睡眠の質を根本から見直すkoalaのマットレスを、1万円以上お得な価格で手に入れましょう。
※価格はサイズによって異なります。
※セールは予告なく終了する場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第258回
トピックスシンプルなのに高見え！ 3,000円以下で買える、PUMAの人気スニーカー「Vコート バルク」
-
第258回
トピックス乾燥と花粉の季節に！ シャープの“子育て支援家電”がタイムセールで20,400円
-
第256回
トピックス静かで乾燥しにくいデロンギ“神ヒーター”が約2万円!? 今だけのAmazonスマイルセール特価
-
第255回
トピックス65型レグザが12万円台！4Kチューナー内蔵＆裏番組録画対応「65Z570L」
-
第254回
トピックス「最初の一台」は背伸び不要——安くて満足なタブはこれ！
-
第253回
トピックス24万円のSurface Proが15万円台に！第11世代 16GB/512GBが35%オフで登場／Snapdragon X Plus搭載
-
第252回
トピックス今日の防寒は「鍋」で決まり！国産もつの旨みでポカポカな、黄金屋のもつ鍋が1,049円
-
第251回
トピックス予算4万円でパソコン探すならコレ！整備済みノートのコスパがえぐい
-
第250回
トピックス【iPadは高い…そんな人へ】11インチ大画面タブレットがクーポンで24,980円
-
第249回
トピックス【寒波で足が限界】足元こたつ化 北国のこたつヒーターが7,999円／Amazonタイムセールは残念ながら終了済み
- この連載の一覧へ