Amazonセール情報大紹介！ 第258回

乾燥と花粉の季節に！ シャープの“子育て支援家電”がタイムセールで20,400円

2025年10月27日 13時30分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【スマイルセール】シャープ 空気清浄機 KC-J50C-H登場！

　乾燥が気になる季節や花粉シーズンに大活躍！ SHARP（シャープ）のプラズマクラスター 7000加湿空気清浄機「KC-J50C-H」が、Amazonスマイルセールに登場しました。

　薄型・スリムなデザインで設置しやすいスタンダードモデルが、参考価格23,000円のところ、今なら11％OFFの20,400円で購入できます。

アマゾンでシャープ 空気清浄機 KC-J50C-Hを入手

シャープ 空気清浄機 KC-J50C-Hの特徴

① PM2.5に対応した強力な空気浄化

　シャープ独自の「スピード循環気流」で遠くのホコリも素早く吸じんし、0.3µmの微小な粒子を99.97%以上集じんする静電HEPAフィルターを搭載。花粉やPM2.5、浮遊ウィルスなどに対応します。

② 清潔を追求した加湿機能

　最大500mL/hの加湿能力を持ち、乾燥が気になる季節も快適に。Ag+イオンカートリッジでキレイな水で加湿。加湿をしていない時は加湿フィルターが水につからない位置で停止し、送風で乾燥されるため清潔。

③ 手間いらずの薄型設計

　薄型スリムボディで設置場所を選びません。また、後ろパネルをつけたまま掃除機でホコリを吸い取れるなど、簡単にお手入れができる設計です。

まとめ：今だけのお得な価格！

　Amazonタイムセールなら、11%OFFの20,400円で購入可能です。

　性能と価格のバランスに優れたスタンダードモデルを、冬の本格化前にぜひお得に手に入れてください。

※価格はモデルによって異なります。

※タイムセールは在庫または期間の終了により予告なく終了する場合があります。

アマゾンでシャープ 空気清浄機 KC-J50C-Hを入手

