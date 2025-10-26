Amazonセール情報大紹介！ 第252回
今日の防寒は「鍋」で決まり！国産もつの旨みでポカポカな、黄金屋のもつ鍋が1,049円
2025年10月26日 14時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】黄金屋「もつ鍋セット 1人前」のしょうゆ味が54％OFF！自宅で味わう本格国産もつ鍋
Amazonタイムセールで、人気の黄金屋「もつ鍋セット 1人前」しょうゆ味が54％OFFの1,049円と破格の値下げ中！
国産牛モツを使用した専門店の味を、自宅で手軽に再現できます。
黄金屋のもつ鍋セットとは
人気店「黄金屋」が手がける本格もつ鍋セット。内容は国産牛モツ・特製スープ・ちゃんぽん麺の3点セットで、冷凍保存OK。好きな野菜を加えるだけで完成です。
スープはしょうゆ・みそ・しお・旨辛唐辛子の4種類から選べます。
（※価格は味によって変動します。）
こだわりの国産素材
モツは北海道・青森・宮城・群馬県産の国産牛を使用。臭みがなく、ぷりぷり食感が特徴です。ちゃんぽん麺には小麦粉を使用しているため、アレルギーの方はご注意を。
一人暮らし・ギフトにもおすすめ
1人前から手軽に作れるので、独身の方や少人数の家庭にも最適。冷凍保存できるため、ストックにも便利です。贈り物やお歳暮にも喜ばれる逸品。
今だけ54％OFF！期間限定
過去価格：2,282円
セール価格：1,049円（54％OFF）
寒い季節にぴったりの本格もつ鍋を、この機会にぜひ味わってください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第255回
トピックス65型レグザが12万円台！4Kチューナー内蔵＆裏番組録画対応「65Z570L」
-
第254回
トピックス「最初の一台」は背伸び不要——安くて満足なタブはこれ！
-
第253回
トピックス24万円のSurface Proが15万円台に！第11世代 16GB/512GBが35%オフで登場／Snapdragon X Plus搭載
-
第251回
トピックス予算4万円でパソコン探すならコレ！整備済みノートのコスパがえぐい
-
第250回
トピックス【iPadは高い…そんな人へ】11インチ大画面タブレットがクーポンで24,980円
-
第249回
トピックス【寒波で足が限界】足元こたつ化 北国のこたつヒーターが7,999円／Amazonタイムセールは残念ながら終了済み
-
第248回
トピックス【本日終了】過去価格から大幅割引！ MacBookの充電にも対応する急速充電器が3,075円【Amazonタイムセール】
-
第247回
トピックス松屋の定番が1食209円!? 人気メニュー３種が入った神セットがAmazonタイムセールで54％OFFに！
-
第246回
トピックスSurface Go2（整備済み品）が3万円ちょっと！ Office 2024＆タイプカバー付きの高コスパセット【セールは終わったがお買い得では？】
-
第245回
トピックス【USBで寒さ対策】山善の着る電気毛布「くるみケット」がちょっとセール中【ラストチャンス？】
- この連載の一覧へ