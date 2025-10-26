このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第252回

今日の防寒は「鍋」で決まり！国産もつの旨みでポカポカな、黄金屋のもつ鍋が1,049円

2025年10月26日 14時30分更新

文● さとまさ、金子　編集⚫︎ASCII

黄金屋 もつ鍋セット 1人前

黄金屋「もつ鍋セット 1人前」のしょうゆ味が54％OFF！自宅で味わう本格国産もつ鍋

　Amazonタイムセールで、人気の黄金屋「もつ鍋セット 1人前」しょうゆ味54％OFFの1,049円と破格の値下げ中！

　国産牛モツを使用した専門店の味を、自宅で手軽に再現できます。

黄金屋のもつ鍋セットとは

　人気店「黄金屋」が手がける本格もつ鍋セット。内容は国産牛モツ・特製スープ・ちゃんぽん麺の3点セットで、冷凍保存OK。好きな野菜を加えるだけで完成です。

　スープはしょうゆ・みそ・しお・旨辛唐辛子の4種類から選べます。
（※価格は味によって変動します。）

こだわりの国産素材

　モツは北海道・青森・宮城・群馬県産の国産牛を使用。臭みがなく、ぷりぷり食感が特徴です。ちゃんぽん麺には小麦粉を使用しているため、アレルギーの方はご注意を。

一人暮らし・ギフトにもおすすめ

　1人前から手軽に作れるので、独身の方や少人数の家庭にも最適。冷凍保存できるため、ストックにも便利です。贈り物やお歳暮にも喜ばれる逸品。

今だけ54％OFF！期間限定

過去価格：2,282円
セール価格：1,049円（54％OFF）

　寒い季節にぴったりの本格もつ鍋を、この機会にぜひ味わってください。

アマゾンで黄金屋 もつ鍋セット 1人前を入手

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

