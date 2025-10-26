Amazonセール情報大紹介！ 第251回
予算4万円でパソコン探すならコレ！整備済みノートのコスパがえぐい
2025年10月26日 14時00分更新
【タイムセール】【整備済み品】東芝 ノートパソコン dynabook G83登場！
高性能ながらも軽量で、持ち運びに最適な東芝のノートPC「dynabook G83（整備済み品）」が、Amazonタイムセールに登場しました。
新品価格139,800円のところ、今なら約10万円安い39,900円というお得な価格で購入できます。
【整備済み品】東芝 ノートパソコン dynabook G83の特徴
① 軽量・薄型で抜群の携帯性
13.3インチ FHDディスプレイを搭載しながら、約1kg台の軽量ボディを実現。薄型設計でバッグにもすっきり収まり、通勤・通学や外出先での作業も快適です。
② ハイスペック＆高速起動
第10世代 Intel Core i5-10210U プロセッサーを搭載。OSやアプリの起動がスピーディーで、ビジネスシーンや在宅ワークでストレスのないパフォーマンスを発揮します。
③ Officeと充実のインターフェース
Windows 11とOffice 2019（Word、Excel、PowerPoint）が標準搭載されており、すぐに仕事や学習に活用可能。USB Type-C、HDMI、Webカメラなど、接続端子も充実しています。
製品仕様
SSD容量：256 GB
OS1：Windows 11 Pro
画面サイズの単位：13.3 インチ
ネイティブ解像度：1920x1080ピクセル
内蔵メモリー容量：8GB
CPU：Core i5-10210U
コンピュータCPU速度：1.6GHz
まとめ：今だけのお得な価格！
新品の価格13万9,800円から71%引きの39,900円で購入可能です。
高性能なモバイルPCが3万円台前半で手に入ります。180日間の保証付きで安心の整備済み品を、この機会にぜひご検討ください。
※整備済み品のため、中古商品です。
※価格は記事作成時点の情報です。
