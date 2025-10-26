Amazonセール情報大紹介！ 第250回
【iPadは高い…そんな人へ】11インチ大画面タブレットがクーポンで24,980円
2025年10月26日 09時00分更新
【タイムセール】Philips（フィリップス）タブレット T8015 国内正規品登場！
高性能でバランスの取れたPHILIPS（フィリップス）のAndroid タブレット「T8015（11インチ）」が、27%引きのセール中。2000円引きクーポン併用で24,980円に！
学習、ビジネス、エンタメまで、幅広い用途に対応するこの高性能タブレットが、参考価格36,980円のところ、今なら2000円引きクーポン併用で24,980円で購入できます。
Philips（フィリップス）タブレット T8015 国内正規品の特徴
① 圧倒的な処理能力と90Hz表示
MediaTek G99 オクタコアプロセッサを搭載し、AnTuTu総合スコア約40万点以上というパフォーマンスを実現。さらに90Hzの高リフレッシュレートにより、スクロールやゲームが一般的な60Hzタブレットと比べて圧倒的になめらかです。
※本製品はWidevine L3に対応しておりますが、Netflixアプリ側の制限により再生画質はSDまでとなります。
② 大画面とロングバッテリー
11インチ Full HD（1920×1200) 大画面ディスプレイを搭載。8000mAhの超大容量バッテリーにより、長時間の動画視聴やオンライン授業も安心して行えます。
③ 安心の機能性とサポート
顔認証、GPS対応、迫力のデュアルスピーカーなど多機能を搭載。Android 15がスムーズな操作性と強化されたセキュリティを提供します。さらに、1年間のメーカー保証と24時間日本語対応サポートが付いているため、万が一の際も安心です。
製品仕様
CPU：MediaTek G99（6nm）8コアCPU
ディスプレイサイズ：11インチ
ネイティブ解像度：1920×1200ピクセル
バッテリー：8000mAh
RAM容量：6GB物理+10GB仮想
メモリ容量：128GB+1TBまで拡張可能
オペレーティングシステム：Android 15（GMS認証）
無線技術：Bluetooth5.2+2.4G/5G Wi-Fi
カメラ：13MP+5MP
まとめ：今だけのお得な価格！
2000円引きクーポン併用なら24,980円で購入可能です。
高性能タブレットを2万円台前半という破格の価格で手に入れるチャンスです。ビジネスや学習の効率化、エンタメのグレードアップにぜひご活用ください。
