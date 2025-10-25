Amazonセール情報大紹介！ 第247回
松屋の定番が1食209円!? 人気メニュー３種が入った神セットがAmazonタイムセールで54％OFFに！
2025年10月25日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】松屋の味を自宅で！「全部盛りセット 牛豚カレーセット」が54％OFFの超特価！
Amazonタイムセールに、松屋フーズの人気メニューを一度に味わえる「全部盛りセット 松屋の定番 牛豚カレーセット」が登場。
参考価格13,760円 が、6,280円。なんと 54％OFF、1食あたりわずか 209円 となるお得なチャンスです。
松屋の人気3メニューをまとめて堪能
セット内容は「牛めし」「豚めし」「オリジナルカレー」の3種。電子レンジまたは湯煎で温めるだけで、松屋の味をそのまま楽しめます。
牛めし： 甘味料・保存料不使用のプレミアムたれがご飯に絡む絶品の味わい。
豚めし： デンマーク産豚肉と国産タマネギを使用し、旨みたっぷり。
カレー： 10種類以上のスパイスを配合した本格スパイシーカレー。
冷凍保存で長持ち＆手軽
牛めし・豚めし・カレー各10食、合計30食入り。冷凍保存（－18℃以下）で長期保存ができ、いつでも温めるだけで松屋の味。
忙しい日や料理をしたくない日にもぴったりです。
タイムセールは期間限定！
このお得なセットはAmazonタイムセール限定価格。在庫がなくなり次第、通常価格に戻る可能性があります。
まとめ
参考価格：13,760円 → 6,280円
割引率：54％OFF
内容：牛めし・豚めし・オリジナルカレー 各10食（計30食）
保存方法：冷凍（－18℃以下）
お店の味をそのまま自宅で。お得な今のうちに、冷凍庫にストックしよう！
