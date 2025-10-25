Amazonセール情報大紹介！ 第248回
【本日終了】過去価格から大幅割引！ MacBookの充電にも対応する急速充電器が3,075円【Amazonタイムセール】
2025年10月25日 21時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】UGREEN Nexode 65W 急速充電器【純正品】登場！
MacBookやノートPCにも急速充電が可能な65Wの高性能充電器「Nexode 65W 急速充電器」が、Amazonタイムセールに登場しました。
過去1か月で5,000点以上購入された人気アイテムが、通常価格3,980円のところ、今なら23％OFFの3,075円というお得な価格で購入できます。10月25日現在、このセールは本日で終了のようです。今日中に購入しちゃいましょう！
UGREEN Nexode 65W 急速充電器の特徴
① 超コンパクト設計
GaN技術II世代を搭載し、一般的な65W充電器と比較して約30％小さいサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用しているため、持ち運びにも最適です。
② 3台同時充電と65W高出力
Type-C×2と、USB-A×1の計3ポートを搭載。スマートフォン、タブレットはもちろん、MacBook ProなどのPCまで同時に効率よく急速充電できます。
③ 高い安全性とデザイン性
耐火PC素材の使用や多重な安全保護機能に加え、2023レッド・ドット・デザイン賞を受賞した優れたデザインも魅力です。
まとめ：本日終了のお得な価格！
Amazonタイムセールなら、23%OFFの3,075円で購入可能です。
ごちゃつく充電器をこれ1台にまとめたい方、出張や旅行の荷物を減らしたい方は、ぜひこの機会に高性能なNexodeシリーズをお試しください！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第247回
トピックス松屋の定番が1食209円!? 人気メニュー３種が入った神セットがAmazonタイムセールで54％OFFに！
-
第246回
トピックスSurface Go2（整備済み品）が3万円ちょっと！ Office 2024＆タイプカバー付きの高コスパセット【セールは終わったがお買い得では？】
-
第245回
トピックス【USBで寒さ対策】山善の着る電気毛布「くるみケット」がちょっとセール中【ラストチャンス？】
-
第244回
トピックス【急な寒さの対策に！】足元こたつ化 北国のこたつヒーターがAmazonタイムセールで6,999円【本日でおわり！】
-
第243回
トピックス【鍋はこれで決まり】黄金屋「もつ鍋セット」がAmazonタイムセールで54％OFF！ 名店の味が1,000円台で自宅に
-
第242回
トピックス置くだけで5人家族対応！ 山善のラクチン食器乾燥器が今だけ8,980円
-
第241回
トピックス【驚きの進化】これゴミ箱じゃないの？ 2年保証付きのゴミ袋ホルダーが売れ筋No.1
-
第240回
トピックス【48％オフ】Championの超定番トレーナーが3,042円！ 今なら10％クーポンでさらに安く
-
第239回
トピックス25,000mAhの超大容量！ ノートPCを約90分で満充電できるハイパワーモバイルバッテリー【特価9,645円】
-
第238回
トピックス【高コスパ 7,490円】電気代が1時間約2.2円の年中使える山善カジュアルこたつ
- この連載の一覧へ