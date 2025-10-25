Surface Go2（整備済み品）が3万円ちょっと！ Office 2024＆タイプカバー付きの高コスパセット【セールは終わったがお買い得では？】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

Microsoft Surface Go2がお得！

持ち運びに最適な10.5インチの2in1ノートPC「Microsoft Surface Go2」の整備済み品（タイプカバーセット）が、Amazonで販売中です

中古ながら、専門の検査・整備を受けた高品質な商品で、Amazonの2in1ノートPCのカテゴリーでベストセラー1位を獲得し、過去1か月で400点以上購入された人気アイテムです。通常価格は3万2,800円。数日前まで、21％オフの2万5,780円という驚きの価格でしたが、１０月２５日現在は通常価格にもどってしまいました。それでも、Office 2024＆タイプカバー付きで３万円ちょっとの価格はお得ではないでしょうか。

Microsoft Surface Go2の特徴

① 圧倒的な携帯性

10.5インチのコンパクトサイズで薄型・軽量。学生や営業職の方など、大学やカフェなど外出時の持ち運びに非常に便利です。

② 安心のセキュリティと保証

Windows Hello顔認証カメラを搭載しており、スピーディーにログインが可能。さらに、Amazon整備済み品は購入から180日間の保証期間が設定されているため、中古品でも安心して使用できます。

③ 普段使いに十分な性能

Intel Pentium Goldプロセッサー 4425Yを搭載し、ネット閲覧、資料作成（Word/Excel）、アプリケーションの同時使用など、日常的な作業をスピーディーに処理します。

製品仕様

CPU：Intel Pentium Gold Processor 4425Y

ディスプレイ：10.5 インチ、解像度: 1920 x 1280

メモリ：4GB

ストレージ：64GB

カメラ：Windows Hello顔認証カメラ（正面向き）

マイク：デュアルスタジオマイク

OS：Windows 11 Professional

付属品：ACアダプター、純正タイプカバー、PC King液晶クロス

まとめ：通常価格だけど、そもそもお得な！

数日前なら、21%OFFの2万5,780円で購入可能でしたが、残念ながら通常価格での販売にもどってしまいました。

でも、Officeとキーボード付きのSurfaceが32,800円台で手に入るのは、そもそもお得。サブPCや初めてのPCをお探しの方は、ぜひお見逃しなく！