【急な寒さの対策に！】足元こたつ化 北国のこたつヒーターがAmazonタイムセールで6,999円【本日でおわり！】
北国のこたつ「デスク下 足元ヒーター」がAmazonタイムセールで13％OFF！
人気ブランド「北国のこたつ」から「デスク下 足元ヒーター」がAmazonタイムセールに登場。通常7,999円→6,999円の特別価格に。10月25日の時点では、この価格は本日で終了のよう！
4面発熱パネルと天板構造で熱を逃さず、デスク下がまるでこたつのように暖かい。iF Design Award受賞の高品質デザインで、サイズは幅55×奥行40×高さ55cm。
新型チタン合金ヒーター採用で10秒で発熱、20秒で40℃に到達します。消費電力195W、電気代は1時間約2.7円。5段階温度調整と9段階タイマー付きです。
PSE・RoHS認証取得。過熱防止、4時間自動オフ、転倒時オフ機能を搭載し、子どもやペットがいても安心。難燃素材と2年保証で信頼性も高いです。
在宅ワークや勉強時の冷え対策に最適。静音・省スペースで自宅やオフィスにぴったりですね。
今だけ13％OFF。速暖・省エネ・安心の三拍子がそろった冬のマストアイテムです。
