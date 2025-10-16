『龍が如く 極２』追加シナリオ「真島吾朗の真実」を紹介！『龍が如く』と『2』の間に起こった物語

セガは10月16日、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|Sにて発売予定の『龍が如く 極２』について、追加シナリオ「真島吾朗の真実」のゲーム情報を公開。

ゲームの発売日は、Nintendo Switch 2版が2025年11月13日、PlayStation 5／Xbox Series X|S版が12月8日。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が3990円となる。

『龍が如く 極２』は、東京・神室町と大阪・蒼天堀という二つの歓楽街を舞台に、かつて“堂島の龍”と呼ばれた伝説の男・桐生一馬と、“関西の龍”と呼ばれる最強の極道・郷田龍司の死闘を描いたアクションアドベンチャー。

本編に加えて真島吾朗がプレイアブルキャラクターとなる追加シナリオ「真島吾朗の真実」を収録。追加シナリオでは、『龍が如く』と『龍が如く２』の間に起こったエピソードを知ることができる。

追加シナリオ“真島吾朗の真実”ストーリー

2006年2月――

「消えた100億円事件」から2ヵ月。東城会五代目会長となった寺田行雄は、組織の再建をかけて「東城会改革」を断行。手段を選ばず稼げる者を抜擢し、最も稼ぐ者を「若頭」に任命する施策を打ち出す。

この施策のもと、不動産で巨額の利益を上げる真島吾朗と、新興勢力の植松彰信が若頭の座を争う形となる。

その最中、真島組事務所が植松組と見られる男たちに襲撃される。真島は単身で植松組事務所へ乗り込み、そこで想像を絶する光景と巨大な陰謀に直面する。真相を追う中、彼を待ち受けていたのは、運命を揺るがす予想外の再会だった――。

登場キャラクター

東城会直系真島組組長

真島吾朗（出演：宇垣秀成さん）

傍若無人の暴れっぷりから、“嶋野の狂犬”と呼ばれる超武闘派の極道。東城会の中枢を担う、幹部として周囲から一目置かれている存在だが、本人の組織への関心は薄く、誰とも群れない一匹狼のような立場をとり続ける。

東城会直系真島組若衆

川村涼太（出演：武田直人さん）

真島に憧れ、自ら真島組の門を叩いた若手組員。少しぬけている一面もあるが、人懐っこい性格ゆえ兄貴分たちからも可愛がられている。車の運転や身の回りの世話を任されており、真島と常に行動をともにしている。

東城会直系植松組組長

植松彰信（出演：田中美央さん）

「東城会改革」という血の入れ替え施策を急ぐ寺田に実力を買われ、三次団体の若衆から直系組長に大抜擢された実力者。現在、東城会で最も多くの金を稼いでいる。空位となっている「若頭」の座を狙っており、同じく若頭候補である真島を敵対視している。

東城会直系飯渕組組長

飯渕圭（出演：子安武人さん）

コンサル出身という異色の経歴の持ち主。圧倒的な知識量と理性的な判断力を持っており、植松と同じく寺田の五代目就任と同時期に直系組長へと抜擢された。植松とは、互いを利用しあう「持ちつ持たれつ」の関係にある。義理人情などの古い価値観にとらわれている古参の幹部衆を嫌悪している。

蒼天堀の整体師

マキムラマコト（出演：沢城みゆきさん）

約20年前、「カラの一坪」を巡る抗争に巻き込まれた女性。事件当時、精神的な原因で一時的に失明していたが、現在は回復。蒼天掘で整体師として働いている。

真島吾朗のバトルスタイル

真島のバトルスタイルは、スピーディーかつトリッキーなアクションが魅力。手に装備した「鬼炎のドス」にて、リーチの長い攻撃で敵を圧倒可能だ。真島ならではのド派手な極みバトルを味わおう。

【ゲーム情報】

タイトル：龍が如く 極２

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：セガ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2025年11月13日予定

価格：

通常版：3990円（パッケージ版／ダウンロード版）

龍が如く 極＆龍が如く 極２セットパック：5990円（ダウンロード版）

CERO：D（17才以上対象）

タイトル：龍が如く 極

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：セガ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2025年11月13日予定

価格：2980円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：D（17才以上対象）

