Amazonセール情報大紹介！ 第243回
【鍋はこれで決まり】黄金屋「もつ鍋セット」がAmazonタイムセールで54％OFF！ 名店の味が1,000円台で自宅に
2025年10月24日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】黄金屋「もつ鍋セット 1人前」が54％OFF！自宅で味わう本格国産もつ鍋
Amazonタイムセールで、人気の黄金屋「もつ鍋セット 1人前」が54％OFFの1,049円と破格の値下げ中！
国産牛モツを使用した専門店の味を、自宅で手軽に再現できます。
黄金屋のもつ鍋セットとは
人気店「黄金屋」が手がける本格もつ鍋セット。内容は国産牛モツ・特製スープ・ちゃんぽん麺の3点セットで、冷凍保存OK。好きな野菜を加えるだけで完成です。
スープはしょうゆ・みそ・しお・旨辛唐辛子の4種類から選べます。
（※価格は味によって変動します。）
こだわりの国産素材
モツは北海道・青森・宮城・群馬県産の国産牛を使用。臭みがなく、ぷりぷり食感が特徴です。ちゃんぽん麺には小麦粉を使用しているため、アレルギーの方はご注意を。
一人暮らし・ギフトにもおすすめ
1人前から手軽に作れるので、独身の方や少人数の家庭にも最適。冷凍保存できるため、ストックにも便利です。贈り物やお歳暮にも喜ばれる逸品。
今だけ54％OFF！期間限定
通常価格：2,282円
セール価格：1,049円（54％OFF）
寒い季節にぴったりの本格もつ鍋を、この機会にぜひ味わってください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第242回
トピックス置くだけで5人家族対応！ 山善のラクチン食器乾燥器が今だけ8,980円
-
第241回
トピックス【驚きの進化】これゴミ箱じゃないの？ 2年保証付きのゴミ袋ホルダーが売れ筋No.1
-
第240回
トピックス【48％オフ】Championの超定番トレーナーが3,042円！ 今なら10％クーポンでさらに安く
-
第239回
トピックス25,000mAhの超大容量！ ノートPCを約90分で満充電できるハイパワーモバイルバッテリー【特価9,645円】
-
第238回
トピックス【高コスパ 7,490円】電気代が1時間約2.2円の年中使える山善カジュアルこたつ
-
第237回
トピックス欲しかった機能を詰め込んだ1台。ブラザー「DCP-J916N」が今だけ10％オフのプライム限定セール！
-
第236回
トピックス持ち運ぶケーブルを減らしたいならコレ！ コンセント一体型の10in1多機能モバイルバッテリーが29％オフ
-
第235回
トピックス78％オフの30,390円！ 新品で買うより10万円以上安い、第10世代Core i5搭載の【整備済み品】軽量ノートPCが狙い目
-
第234回
トピックス【これ何？】1時間たった約7円、足元が天国になる冬の神アイテムがAmazonタイムセール中
-
第233回
トピックス定番アイテムにハズレなし！ コールマン「ウォーカー」シリーズのバックパックが36％オフ
- この連載の一覧へ