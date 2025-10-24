Amazonセール情報大紹介！ 第241回
【驚きの進化】これゴミ箱じゃないの？ 2年保証付きのゴミ袋ホルダーが売れ筋No.1
2025年10月24日 18時15分更新
【タイムセール】【高さ伸縮可】TTWO ゴミ袋ホルダー 20L～90L登場！
キッチンのゴミ箱の掃除が面倒……。臭いがこもる……という悩みを解消する、ゴミ袋ホルダー（20L～90L対応、蓋付き）が、Amazonタイムセールに登場しました。
ゴミ袋をセットするだけでゴミ箱になるこの便利アイテムが、通常価格3,590円のところ、今なら24％OFFの2,727円というお買い得価格で購入できます。
【高さ伸縮可】TTWO ゴミ袋ホルダー 20L～90Lの特徴
① ゴミ箱の概念を変える清潔設計
ゴミ袋をそのままセットするため、ゴミ箱本体が汚れません。ニオイがこもりがちな底面や側面を掃除する手間がなくなり、ゴミ出しも側面から袋を取り出すだけで容易です。
② 高さと用途の調整が可能
高さが約47.5cmから78cmまで伸縮可能なので、20Lから90Lまでの幅広いサイズのゴミ袋に対応。キッチンスペースやゴミの容量に合わせてぴったり設置できます。
③ 移動・設置も自由自在
ユーザーの使用シーンに合わせて、キャスターとアジャスターの両方が付属。キャスターを付ければ、掃除や分別時にサッと移動でき、ストッパーで固定も可能です。フタ付きのため、ニオイを抑える効果もあります。
まとめ：今だけのお得な価格！
Amazonタイムセールなら、24%OFFの2,727円で購入可能です。
ゴミ箱掃除のストレスから解放されたい方は、このベストセラー1位の便利アイテムをぜひ3,000円以下のお得な価格で手に入れてください！
※組み立てが必要です。
※タイムセールは在庫または期間の終了により予告なく終了する場合があります。
