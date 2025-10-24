Amazonセール情報大紹介！ 第242回
置くだけで5人家族対応！ 山善のラクチン食器乾燥器が今だけ8,980円
2025年10月24日 18時45分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】山善 食器乾燥器 YD-180（LH）登場！
手洗い後の食器の拭き上げ作業をカット。約5人分の食器を一度に乾燥できる、山善の食器乾燥器「YD-180（LH）」が、Amazonタイムセールに登場しました。
小型ながら大容量、そして工事不要でシンク横に設置できるこの食器乾燥器が、参考価格9,980円のところ、今なら10％OFFの8,980円で購入できます。
山善 食器乾燥器 YD-180（LH）の特徴
① 大容量とコンパクトの両立
約5人分の食器を一度に乾燥できる大容量設計ながら、幅41cm、奥行40.5cm、高さ34.5cmのコンパクトサイズを実現。限られたキッチンスペースにも置きやすく、工事も不要です。
② 清潔・安心の乾燥システム
「自然対流式」で食器を傷めずに優しく乾燥させます。さらに、抗菌・防カビ処理が施された庫内と、取り外して丸洗いできる食器カゴにより、いつでも清潔に使用できます。
③ シンプル操作と経済性
最大120分のタイマー機能搭載で、食器量などに合わせて乾燥可能。消費電力180Wと低く抑えられており、家事をサポートしながら経済的です。
まとめ：今だけのお得な価格！
Amazonタイムセールなら、10%OFFの8,980円で購入可能です。
食器洗いをサポートし、キッチンをすっきり清潔に保つ山善の定番アイテムを、この機会にお得に手に入れましょう！
※タイムセールは在庫または期間の終了により予告なく終了する場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第243回
トピックス【鍋はこれで決まり】黄金屋「もつ鍋セット」がAmazonタイムセールで54％OFF！ 名店の味が1,000円台で自宅に
-
第241回
トピックス【驚きの進化】これゴミ箱じゃないの？ 2年保証付きのゴミ袋ホルダーが売れ筋No.1
-
第240回
トピックス【48％オフ】Championの超定番トレーナーが3,042円！ 今なら10％クーポンでさらに安く
-
第239回
トピックス25,000mAhの超大容量！ ノートPCを約90分で満充電できるハイパワーモバイルバッテリー【特価9,645円】
-
第238回
トピックス【高コスパ 7,490円】電気代が1時間約2.2円の年中使える山善カジュアルこたつ
-
第237回
トピックス欲しかった機能を詰め込んだ1台。ブラザー「DCP-J916N」が今だけ10％オフのプライム限定セール！
-
第236回
トピックス持ち運ぶケーブルを減らしたいならコレ！ コンセント一体型の10in1多機能モバイルバッテリーが29％オフ
-
第235回
トピックス78％オフの30,390円！ 新品で買うより10万円以上安い、第10世代Core i5搭載の【整備済み品】軽量ノートPCが狙い目
-
第234回
トピックス【これ何？】1時間たった約7円、足元が天国になる冬の神アイテムがAmazonタイムセール中
-
第233回
トピックス定番アイテムにハズレなし！ コールマン「ウォーカー」シリーズのバックパックが36％オフ
- この連載の一覧へ