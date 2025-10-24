25,000mAhの超大容量！ ノートPCを約90分で満充電できるハイパワーモバイルバッテリー【特価9,645円】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【タイムセール】UGREEN PD3.1 モバイルバッテリー PB205登場！

UGREENのハイエンドモバイルバッテリー「PD3.1対応 145W高出力 25,000mAhモデル（PB205）」が、Amazonタイムセールに登場しました。

PD3.1規格による最大145Wの単ポート出力に対応しており、場所を選ばずノートPCを急速充電できる即戦力です。参考価格13,980円のところ、今なら31％OFFの9,645円という1万円を切る価格で購入できます。

UGREEN PD3.1 モバイルバッテリー PB205の特徴

① ノートPC対応の超高出力（PD3.1）

USB-C1ポート単体で最大140Wの超高出力を実現。MacBook Pro 14インチを約90分でフル充電できるほか、ほかの65W出力品と比べて充電時間を約35％短縮できます。

② 安心の25,000mAh超大容量

MacBook Pro 14が約1.3回、Nintendo Switchが約4.3回、iPhone 14が約5.6回充電可能。外出や出張の際、デバイスの電池切れの心配を解消します。

③ 多機能搭載＆安心の長期保証

3ポート構成（USB-C×2、USB-A×1）で複数機器の同時充電に対応。充電しながら本体にも充電できるパススルー機能や、扇風機・イヤホンなどに便利な低電流モードも搭載。さらに24ヵ月間の保証期間が付いており、安心して使用できます。

まとめ：今だけのお得な価格！

Amazonタイムセールなら、31%OFFの9,645円で購入可能です。

高性能なノートPCも充電できる大容量モバイルバッテリーを、1万円以下の特別価格で手に入れる絶好のチャンスです。

※タイムセールは在庫または期間の終了により予告なく終了する場合があります。