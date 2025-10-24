Amazonセール情報大紹介！ 第239回
25,000mAhの超大容量！ ノートPCを約90分で満充電できるハイパワーモバイルバッテリー【特価9,645円】
2025年10月24日 13時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】UGREEN PD3.1 モバイルバッテリー PB205登場！
UGREENのハイエンドモバイルバッテリー「PD3.1対応 145W高出力 25,000mAhモデル（PB205）」が、Amazonタイムセールに登場しました。
PD3.1規格による最大145Wの単ポート出力に対応しており、場所を選ばずノートPCを急速充電できる即戦力です。参考価格13,980円のところ、今なら31％OFFの9,645円という1万円を切る価格で購入できます。
UGREEN PD3.1 モバイルバッテリー PB205の特徴
① ノートPC対応の超高出力（PD3.1）
USB-C1ポート単体で最大140Wの超高出力を実現。MacBook Pro 14インチを約90分でフル充電できるほか、ほかの65W出力品と比べて充電時間を約35％短縮できます。
② 安心の25,000mAh超大容量
MacBook Pro 14が約1.3回、Nintendo Switchが約4.3回、iPhone 14が約5.6回充電可能。外出や出張の際、デバイスの電池切れの心配を解消します。
③ 多機能搭載＆安心の長期保証
3ポート構成（USB-C×2、USB-A×1）で複数機器の同時充電に対応。充電しながら本体にも充電できるパススルー機能や、扇風機・イヤホンなどに便利な低電流モードも搭載。さらに24ヵ月間の保証期間が付いており、安心して使用できます。
まとめ：今だけのお得な価格！
Amazonタイムセールなら、31%OFFの9,645円で購入可能です。
高性能なノートPCも充電できる大容量モバイルバッテリーを、1万円以下の特別価格で手に入れる絶好のチャンスです。
※タイムセールは在庫または期間の終了により予告なく終了する場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第240回
トピックス【48％オフ】Championの超定番トレーナーが3,042円！ 今なら10％クーポンでさらに安く
-
第238回
トピックス【高コスパ 7,490円】電気代が1時間約2.2円の年中使える山善カジュアルこたつ
-
第237回
トピックス欲しかった機能を詰め込んだ1台。ブラザー「DCP-J916N」が今だけ10％オフのプライム限定セール！
-
第236回
トピックス持ち運ぶケーブルを減らしたいならコレ！ コンセント一体型の10in1多機能モバイルバッテリーが29％オフ
-
第235回
トピックス78％オフの30,390円！ 新品で買うより10万円以上安い、第10世代Core i5搭載の【整備済み品】軽量ノートPCが狙い目
-
第234回
トピックス【これ何？】1時間たった約7円、足元が天国になる冬の神アイテムがAmazonタイムセール中
-
第233回
トピックス定番アイテムにハズレなし！ コールマン「ウォーカー」シリーズのバックパックが36％オフ
-
第232回
トピックス買うなら今！ 長年にわたり愛され続けるHanesのロングセラー「BEEFY-T」長袖Tシャツが34％オフ
-
第231回
トピックスおじさん臭くない！ スキミング＆盗難防止機能が付いた3wayボディバッグが今だけお得
-
第230回
トピックスPC代わりに使えるかも！ 90HzディスプレイのPHILIPS学習・ビジネス向けタブレットが35％オフ
- この連載の一覧へ