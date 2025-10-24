このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第240回

【48％オフ】Championの超定番トレーナーが3,042円！ 今なら10％クーポンでさらに安く

2025年10月24日 14時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【タイムセール】Champion トレーナー C3-W001Z登場！

　「キング オブ スウェットシャツ」と評されるChampion（チャンピオン）の定番トレーナー「C3-W001Z」が、Amazonタイムセールに登場しました。

　メンズトレーナーカテゴリでベストセラー1位を獲得したクルーネックスウェットシャツ（ベーシック C3-W001Z）が、参考価格5,830円のところ、今なら48％OFFの3,042円というお得な価格で購入できます。

アマゾンでChampion トレーナー C3-W001Zを入手

Champion トレーナー C3-W001Zの特徴

① 環境に配慮した裏毛素材

　環境に配慮されたサステナブルなアメリカ綿とリサイクルポリエステルをブレンドした裏毛素材を採用。肌触りの良いコットンの風合いを活かしつつ、乾きやすく型崩れしにくいのが特長です。

② 日常使いに最適なデザイン

　左胸にブランドカラーのCロゴ刺繍をあしらった、飽きのこない定番デザイン。シーンやシーズンを選ばず着用できるユーティリティアイテムです。

まとめ：今だけのお得な価格！

　Amazonタイムセールなら、48%OFFの3,042円で購入可能です。

　本製品には10%OFFクーポンが適用可能です。セール価格からさらに割引となるため、まとめ買いにも最適です。

※価格はカラー・サイズによって異なります。

※クーポンには適用条件があります。購入時にご確認ください。

※タイムセールは在庫または期間の終了により予告なく終了する場合があります。

アマゾンでChampion トレーナー C3-W001Zを入手

