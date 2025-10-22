カプコンは10月22日、「ストリートファイター」シリーズと、日本マクドナルドとの初のコラボレーションとなる期間限定キャンペーン「ストリートバーガーズ」が、全国のマクドナルド店舗にて開始したと発表。

本コラボでは、「ストリートファイター」シリーズの人気キャラクターを彷彿とさせるような3種類のバーガー「焦がしにんにくマヨたまごてりやき」（リュウ）、「油淋鶏マヨチキン」（春麗）、「トリチ」（ケン）が登場している。

さらに、朝マック限定「ダブチソーセージマフィン」、人気の「シャカシャカポテト やみつきコンソメ味」、そしてコラボ限定カップで提供される「マックフィズ／マックフロート みなぎるエナジー」など、全7商品が展開される。

それぞれのバーガーは、リュウ、春麗、ケンといったキャラクターの個性やファイティングスピリットを味やビジュアルで表現しており、ゲームの世界観を“食”を通して体験できる内容となっている。

「ストリートファイター」の世界を感じながら、期間限定の「ストリートバーガーズ」をぜひ楽しもう。

本コラボを記念したコンテストイベント「マクドナルドの人気バーガー選挙！」開催！

バトルハブ内ではコンテストイベントを開催。今回は、「マクドナルドの人気バーガー選挙！」。バトルハブで遊べば遊ぶほど追加投票ができるので、コラボ期間中にたくさん遊んで推しのバーガーを勝利に導こう。投票期間は、2025年11月25日15時59分まで。

※投票先については、バトルハブ内のエターニティに話しかけてご確認ください。

コラボ記念『ストリートファイター6』ゲーム内で「ベガ」のコスチュームOutfit 2 特別カラーを配布！

「ストリートバーガーズ」の販売を記念し、『ストリートファイター6』内で使用可能な「ベガ」のコスチュームOutfit 2 特別カラーをコラボ期間内にログインしたプレイヤーに特別コラボアイテムとして配布している。

さらに今後は他のキャラクターの特別カラーも登場するかもしれないとのことなので、続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：ストリートファイター6

ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション

ジャンル：対戦格闘

販売：カプコン

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：

PS5／PS4／XSX|S／Steam：発売中（2023年6月2日）

Switch 2：発売中（2025年6月5日）

価格：

パッケージ通常版：8789円

ダウンロード通常版：4990円

パッケージ版「Years 1-2 ファイターズエディション」：8789円

ダウンロード版「Years 1-2 ファイターズエディション」：7990円

プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～16人（オンライン）

CERO：C（15才以上対象）