持ち運ぶケーブルを減らしたいならコレ！ コンセント一体型の10in1多機能モバイルバッテリーが29％オフ

【タイムセール】Philips(フィリップス) 10000mAh MagSafe マグネット式モバイルバッテリー DLP4347CB登場！

Philips（フィリップス）のコンセント一体型10,000mAhモバイルバッテリー「DLP4347CB」が、Amazonタイムセールに登場しました。

これ1台で充電器の役割まで担う10in1の多機能モデルが、通常価格8,880円のところ、今なら29％OFFの6,320円というお得な価格で購入できます。

Philips 10000mAh MagSafe マグネット式モバイルバッテリー DLP4347CBの特徴

① コンセント・ケーブル一体型

折りたたみ式のACプラグを装備し、開いた状態ではコンセントに差し込んで充電器として使用でき、収納すればモバイル充電器として使用できます。そして、PD急速充電対応最大20Wの入出力用USB-Cポートを装備し、短時間でフル充電可能です。さらに、LightningとUSB-Cケーブルを内蔵しているため、別途充電器やケーブルを持つ必要がありません。

② 5台同時充電＆全世界対応

USB-Aポート、USB-Cポートに加え、MagSafe対応のワイヤレス充電も可能で、最大5台のデバイスを同時に充電できます。さらに、オーストラリア、イギリス、ヨーロッパ規格の電源変換プラグが付属しており、海外旅行にも安心です。

③ コンパクト＆多重保護機能搭載

モバイルバッテリー本体のサイズは8.6x8.6x3.55cm、重さは270gで、コンパクトで持ち運びに最適です。また、PSE認証も済み、過充電、過放電、過電圧、過電流、過温度、ショート保護機能の6つの保護機能を搭載し、国内外の飛行機に持ち込み可能です。

まとめ：今だけのお得な価格！

Amazonタイムセールなら、29%OFFの6,320円で購入可能です。

充電器、モバイルバッテリー、ケーブル、海外変換プラグの4役をこなすこの便利アイテムは、旅行や出張が多い方におすすめです。

※タイムセールは在庫または期間の終了により予告なく終了する場合があります。

※価格は記事作成時点の情報です。