【これ何？】1時間たった約7円、足元が天国になる冬の神アイテムがAmazonタイムセール中

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール祭り】山善「ホットカーペット 2畳」が14%オフ！冬の足元を省エネであたためよう

寒い季節の強い味方――山善（YAMAZEN）の「ホットカーペット 電気カーペット 2畳」が、現在Amazonで期間限定セール価格になっています。

参考価格7,290円のところ、いまなら14%オフの6,280円！お得に買えるこのチャンスをお見逃しなく。

いま買うべき理由：冬の省エネあったか家電がセール中！

山善の最新ホットカーペットは、冷える足元をしっかり温めながらも省エネ性能が抜群。

暖房面を「全面・左面・右面」の3パターンで切り替え可能で、使う場所だけをピンポイントで温めます。

これにより、従来モデルと比べて最大約23%の節電が可能。無駄な電気代をカットしつつ、快適なぬくもりをキープできます。

5段階温度調節＆かんたん操作で誰でも使いやすい

温度は5段階に調節でき、操作部はシンプルで直感的。

複雑な設定がいらず、誰でもすぐに使えます。家族全員で安心して使えるのもポイントです。

ダニ退治＆オートオフ機能で清潔・安全に使える

高温でしっかりダニ退治機能を搭載。

ダニ退治後に掃除機で両面を吸えば、清潔さをキープできます。

さらに、6時間オートオフタイマー付きで、電源の切り忘れも心配なし。寝る前につけても朝まで安全に使えます。

電気代も経済的！収納もラクラク

サイズは170×170cm（2畳）、消費電力は 400W。

電気代は、目盛3で約5.6円、目盛5で約7.8円（※1kWh＝31円で算出）ととても経済的。

さらに、折りたたみ収納対応なので、オフシーズンも場所を取りません。

どんな部屋にもなじむ上品グレーデザイン

落ち着いたグレーの無地デザインは、和室にも洋室にも自然にマッチ。

リビング・寝室・ワンルーム、どんな空間にも違和感なく溶け込みます。

まとめ：冬のあったか生活を、いまお得に手に入れよう！

冷える季節に欠かせないホットカーペット。

山善の2畳タイプなら、節電×清潔×安全の三拍子が揃っています。

Amazon限定・期間限定価格のこの機会に、ぜひチェックしてみてください。