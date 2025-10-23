Amazonセール情報大紹介！ 第234回
【これ何？】1時間たった約7円、足元が天国になる冬の神アイテムがAmazonタイムセール中
2025年10月23日 16時00分更新
【Amazonタイムセール祭り】山善「ホットカーペット 2畳」が14%オフ！冬の足元を省エネであたためよう
寒い季節の強い味方――山善（YAMAZEN）の「ホットカーペット 電気カーペット 2畳」が、現在Amazonで期間限定セール価格になっています。
参考価格7,290円のところ、いまなら14%オフの6,280円！お得に買えるこのチャンスをお見逃しなく。
いま買うべき理由：冬の省エネあったか家電がセール中！
山善の最新ホットカーペットは、冷える足元をしっかり温めながらも省エネ性能が抜群。
暖房面を「全面・左面・右面」の3パターンで切り替え可能で、使う場所だけをピンポイントで温めます。
これにより、従来モデルと比べて最大約23%の節電が可能。無駄な電気代をカットしつつ、快適なぬくもりをキープできます。
5段階温度調節＆かんたん操作で誰でも使いやすい
温度は5段階に調節でき、操作部はシンプルで直感的。
複雑な設定がいらず、誰でもすぐに使えます。家族全員で安心して使えるのもポイントです。
ダニ退治＆オートオフ機能で清潔・安全に使える
高温でしっかりダニ退治機能を搭載。
ダニ退治後に掃除機で両面を吸えば、清潔さをキープできます。
さらに、6時間オートオフタイマー付きで、電源の切り忘れも心配なし。寝る前につけても朝まで安全に使えます。
電気代も経済的！収納もラクラク
サイズは170×170cm（2畳）、消費電力は 400W。
電気代は、目盛3で約5.6円、目盛5で約7.8円（※1kWh＝31円で算出）ととても経済的。
さらに、折りたたみ収納対応なので、オフシーズンも場所を取りません。
どんな部屋にもなじむ上品グレーデザイン
落ち着いたグレーの無地デザインは、和室にも洋室にも自然にマッチ。
リビング・寝室・ワンルーム、どんな空間にも違和感なく溶け込みます。
まとめ：冬のあったか生活を、いまお得に手に入れよう！
冷える季節に欠かせないホットカーペット。
山善の2畳タイプなら、節電×清潔×安全の三拍子が揃っています。
Amazon限定・期間限定価格のこの機会に、ぜひチェックしてみてください。
