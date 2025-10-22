「モンハンワイルズ」カーソル合わせるだけでクラッシュする恐れ Steam版のみ
カプコンは10月22日、「モンスターハンターワイルズ」にて季節イベント「交わりの祭事【夢灯の儀】」を開催。それに合わせて、「加工屋にてオトモ装備生産時に一部の防具にカーソルを合わせると、ゲームが強制終了する場合がある」という不具合が発生していると注意喚起している。Steam版のみの不具合とのこと。
【不具合情報】— 【公式】モンスターハンターワイルズ (@MH_Wilds) October 22, 2025
Steam®版において、以下の不具合を確認しております。
■不具合の内容
加工屋にてオトモ装備生産時に一部の防具にカーソルを合わせると、ゲームが強制終了する場合がある
本日追加されたオトモ装備は以下の通りです。
・ゴーストネコαシリーズ
・マリオネッコαシリーズ… pic.twitter.com/e3oA9P36fO
修正が完了するまでSteam版ユーザーに対し、「加工屋でカーソルを合わせるのを控えていただきますようお願いいたします」としている。
ユーザーからは「お知らせがいつもより早くて偉い」「ハロウィンだからってこんなホラー要素入れなくても」「PS5版は今のところ大丈夫そう」「怖いもの見たさでやったらマジで落ちた」など、さまざまなコメントが寄せられている。
季節イベント初日ではあるが、いったんオトモ装備は置いておいてほかのコンテンツから進めるといいだろう。
【ゲーム情報】
タイトル：モンスターハンターワイルズ
ジャンル：ハンティングアクションゲーム
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5のみ
発売日：発売中（2025年2月28日）
価格：
通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）
デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）
プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）※クロスプレイ対応
CERO：C（15歳以上対象）
©CAPCOM
"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。
©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。
