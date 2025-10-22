「モンハンワイルズ」カーソル合わせるだけでクラッシュする恐れ　Steam版のみ

文●Zenon／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　カプコンは10月22日、「モンスターハンターワイルズ」にて季節イベント「交わりの祭事【夢灯の儀】」を開催。それに合わせて、「加工屋にてオトモ装備生産時に一部の防具にカーソルを合わせると、ゲームが強制終了する場合がある」という不具合が発生していると注意喚起している。Steam版のみの不具合とのこと。

　修正が完了するまでSteam版ユーザーに対し、「加工屋でカーソルを合わせるのを控えていただきますようお願いいたします」としている。

　ユーザーからは「お知らせがいつもより早くて偉い」「ハロウィンだからってこんなホラー要素入れなくても」「PS5版は今のところ大丈夫そう」「怖いもの見たさでやったらマジで落ちた」など、さまざまなコメントが寄せられている。

問題のオトモ装備生産画面。ここにカーソルを合わせるとクラッシュするらしい　※画像はPS5版で撮影

　季節イベント初日ではあるが、いったんオトモ装備は置いておいてほかのコンテンツから進めるといいだろう。

盛大な花火でお出迎え！

 

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ
ジャンル：ハンティングアクションゲーム
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5のみ
発売日：発売中（2025年2月28日）
価格：
　通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）
　デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）
　プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）※クロスプレイ対応
CERO：C（15歳以上対象）

©CAPCOM
"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。
©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。

© SQUARE ENIX
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

■関連サイト