ゲーム  >  「モンハンワイルズ」歴戦王ヌ・エグドラに挑むフリーチャレンジクエスト10月29日配信　報酬のチャームは少し気持ち悪い…？

「モンハンワイルズ」歴戦王ヌ・エグドラに挑むフリーチャレンジクエスト10月29日配信　報酬のチャームは少し気持ち悪い…？

2025年10月15日 17時00分更新

文● Zenon／ASCII

　カプコンは10月15日、「モンスターハンターワイルズ」にて10月29日に配信するクエスト「焼け落ちろ、黒岸の奈利」の情報を公開。歴戦王ヌ・エグドラと戦えるフリーチャレンジクエストとなる。

　自由な装備で記録に挑めるフリーチャレンジクエスト。参加条件はHR100以上であることだ。参加したり、一定以上のクリアタイムを記録することで、後日限定のチャームを入手できる。

参加賞：挑戦者の証【獄焔蛸】

ランクA賞：勇者の証【獄焔蛸】

ランクS賞の「覇者の証」からは、ヌ・エグドラを示す触手が伸びており少々気持ち悪い

　なお、10月22日からは歴戦王ヌ・エグドラと戦えるイベントクエスト「闇き漁火よ、呪われてあれ」が配信予定。それまでに装備などの準備を整えておくと良いだろう。

・イベントクエスト配信スケジュール
https://info.monsterhunter.com/wilds/event-quest/ja/schedule

 

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ
ジャンル：ハンティングアクションゲーム
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5のみ
発売日：発売中（2025年2月28日）
価格：
　通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）
　デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）
　プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）※クロスプレイ対応
CERO：C（15歳以上対象）

©CAPCOM
"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。
©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。

■関連サイト

