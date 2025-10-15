「モンハンワイルズ」歴戦王ヌ・エグドラに挑むフリーチャレンジクエスト10月29日配信 報酬のチャームは少し気持ち悪い…？
2025年10月15日 17時00分更新
カプコンは10月15日、「モンスターハンターワイルズ」にて10月29日に配信するクエスト「焼け落ちろ、黒岸の奈利」の情報を公開。歴戦王ヌ・エグドラと戦えるフリーチャレンジクエストとなる。
自由な装備で記録に挑めるフリーチャレンジクエスト。参加条件はHR100以上であることだ。参加したり、一定以上のクリアタイムを記録することで、後日限定のチャームを入手できる。
なお、10月22日からは歴戦王ヌ・エグドラと戦えるイベントクエスト「闇き漁火よ、呪われてあれ」が配信予定。それまでに装備などの準備を整えておくと良いだろう。
・イベントクエスト配信スケジュール
https://info.monsterhunter.com/wilds/event-quest/ja/schedule
【ゲーム情報】
タイトル：モンスターハンターワイルズ
ジャンル：ハンティングアクションゲーム
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5のみ
発売日：発売中（2025年2月28日）
価格：
通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）
デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）
プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）※クロスプレイ対応
CERO：C（15歳以上対象）
©CAPCOM
"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。
©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。
