「龍が如く」「ネプテューヌ」「バイオ」が安い！ ゲーム各社がハロウィンセール
10月22日より、PlayStation Store、マイニンテンドーストア、Xbox Games Storeの各デジタルストアにて、ゲーム各社が「ハロウィンセール」を開催した。
セガからはシリーズ最新作「龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii」が3950円（43％オフ）とお買い得に。
コンパイルハートは普段と違った衣装のキャラクターが登場する「四女神オンライン CYBER DIMENSION NEPTUNE」を1971円（71％オフ）という激安価格で提供。
カプコンは「モンスターハンター」「ストリートファイター」「鬼武者」「逆転裁判」「ドラゴンズドグマ」「ロックマン」「デッドライジング」など多数のシリーズをセールで提供。とくに「バイオハザード RE:2」は997円（75％オフ）と買いやすい価格となっている。
今日からハロウィンイベントが開催中の「モンスターハンターワイルズ」本編も7693円（30％オフ）とセール中だ。
この機会に、各ストアのセールをのぞいてみてはいかがだろうか。セール期間は、2025年11月5日までとなる。
【セール特設サイト】
・セガ
https://www.sega.jp/special/sale/
・コンパイルハート
https://www.compileheart.com/dl/sale/
・カプコン
https://www.capcom-games.com/sale/sale08-6y5ke/ja-jp/
