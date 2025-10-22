10月22日より、PlayStation Store、マイニンテンドーストア、Xbox Games Storeの各デジタルストアにて、ゲーム各社が「ハロウィンセール」を開催した。

セガからはシリーズ最新作「龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii」が 3950円（43％オフ） とお買い得に。

コンパイルハートは普段と違った衣装のキャラクターが登場する「四女神オンライン CYBER DIMENSION NEPTUNE」を 1971円（71％オフ） という激安価格で提供。

カプコンは「モンスターハンター」「ストリートファイター」「鬼武者」「逆転裁判」「ドラゴンズドグマ」「ロックマン」「デッドライジング」など多数のシリーズをセールで提供。とくに「バイオハザード RE:2」は 997円（75％オフ） と買いやすい価格となっている。

今日からハロウィンイベントが開催中の「モンスターハンターワイルズ」本編も 7693円（30％オフ） とセール中だ。

この機会に、各ストアのセールをのぞいてみてはいかがだろうか。セール期間は、2025年11月5日までとなる。

【セール特設サイト】

・セガ

https://www.sega.jp/special/sale/

・コンパイルハート

https://www.compileheart.com/dl/sale/

・カプコン

https://www.capcom-games.com/sale/sale08-6y5ke/ja-jp/

©SEGA

©2017 IDEA FACTORY / COMPILE HEART / TAMSOFT

©CAPCOM CO., LTD. 1998, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.

©CAPCOM