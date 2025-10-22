セガは10月22日、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch用タイトルを対象とし、期間限定で最大80％オフで購入できる「セガ ハロウィンセール」を開催。セール期間は、PlayStation Storeが2025年11月5日、ニンテンドーeショップが11月4日まで。

今回のセールでは、Metacriticユーザースコア8.6を記録し、全世界で高評価を獲得している新作忍者アクション『SHINOBI 復讐の斬撃』デジタルデラックス版が20％オフで初登場。

再びどん底から這い上がる男・春日一番と、人生最期の戦いに挑む男・桐生一馬という2人の主人公が繰り広げる大作RPG『龍が如く８』デラックス・エディションが60％オフ、『ソニックオリジンズ』にプレイアブルキャラクターやゲームギアタイトルを加えてさらにパワーアップさせた『ソニックオリジンズ・プラス』が33％オフでラインアップ。

また、アトラスからは、人気3DダンジョンRPG「世界樹の迷宮」シリーズの初期3タイトルを美しく、遊びやすくした『世界樹の迷宮I・II・III HD REMASTER』が50％オフで登場している。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、セール対象タイトルや割引率については特設サイトを確認してほしい。

「ダウンロード版セール特設サイト」

https://www.sega.jp/special/sale/

セールタイトルピックアップ

PS5／PS4／Nintendo Switch『SHINOBI 復讐の斬撃』デジタルデラックス版

セール価格：3520円（20％オフ）

©SEGA

PS5／PS4『龍が如く８』デラックス・エディション

セール価格：4312円（60％オフ）

©SEGA

PS5／PS4／Nintendo Switch『ソニックオリジンズ・プラス』

セール価格：2940円（33％オフ）

©SEGA

Nintendo Switch『世界樹の迷宮I・II・III HD REMASTER』

セール価格：4990円

※このタイトルのニンテンドーeショップでのセールは、2025年11月2日までとなります。

©ATLUS. ©SEGA.