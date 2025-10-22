Amazonセール情報大紹介！ 第230回
PC代わりに使えるかも！ 90HzディスプレイのPHILIPS学習・ビジネス向けタブレットが35％オフ
2025年10月22日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】Philips（フィリップス）タブレット T8015 国内正規品登場！
高性能でバランスの取れたPHILIPS（フィリップス）のAndroid タブレット「T8015（11インチ）」が、Amazonタイムセールに登場しました。
学習、ビジネス、エンタメまで、幅広い用途に対応するこの高性能タブレットが、参考価格36,980円のところ、今なら35％OFFの23,978円で購入できます。
Philips（フィリップス）タブレット T8015 国内正規品の特徴
① 圧倒的な処理能力と90Hz表示
MediaTek G99 オクタコアプロセッサを搭載し、AnTuTu総合スコア約40万点以上というパフォーマンスを実現。さらに90Hzの高リフレッシュレートにより、スクロールやゲームが一般的な60Hzタブレットと比べて圧倒的になめらかです。
※本製品はWidevine L3に対応しておりますが、Netflixアプリ側の制限により再生画質はSDまでとなります。
② 大画面とロングバッテリー
11インチ Full HD（1920×1200) 大画面ディスプレイを搭載。8000mAhの超大容量バッテリーにより、長時間の動画視聴やオンライン授業も安心して行えます。
③ 安心の機能性とサポート
顔認証、GPS対応、迫力のデュアルスピーカーなど多機能を搭載。Android 15がスムーズな操作性と強化されたセキュリティを提供します。さらに、1年間のメーカー保証と24時間日本語対応サポートが付いているため、万が一の際も安心です。
製品仕様
CPU：MediaTek G99（6nm）8コアCPU
ディスプレイサイズ：11インチ
ネイティブ解像度：1920×1200ピクセル
バッテリー：8000mAh
RAM容量：6GB物理+10GB仮想
メモリ容量：128GB+1TBまで拡張可能
オペレーティングシステム：Android 15（GMS認証）
無線技術：Bluetooth5.2+2.4G/5G Wi-Fi
カメラ：13MP+5MP
まとめ：今だけのお得な価格！
Amazonタイムセールなら、35%OFFの23,978円で購入可能です。
高性能タブレットを2万円台前半という破格の価格で手に入れるチャンスです。ビジネスや学習の効率化、エンタメのグレードアップにぜひご活用ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第229回
トピックスメンズアウトドア防水ジャケット部門で1位を獲得！ ザ・ノース・フェイスの万能レインジャケットが23％オフ
-
第228回
トピックス【寒さ対策】山善のUSB着る電気毛布「くるみケット」が今だけセール価格に
-
第227回
トピックス充電が退屈しない！ TFTディスプレイ搭載の130Wモバイルバッテリーがセール特価
-
第226回
トピックス【51％オフ】Tシャツはこれに決まり！ アディダスの定番ビッグロゴTシャツが1,342円
-
第225回
トピックスアディダスの人気メンズジャージ上下セットが半額以下の4,227円【Amazonタイムセール】
-
第224回
トピックス再配達に縛られない！ 防水・盗難防止宅配ボックスがセール特価
-
第223回
トピックスエアコンより省エネ！ 電気代1時間約2.7円の「デスクこたつ」が冬本番前にセール
-
第222回
トピックス【半額！50％オフ】JVCケンウッドの375Whポータブルバッテリーが超特価
-
第221回
トピックス6台同時充電OK！ モンスター級500W充電ステーションが20％オフ
-
第220回
トピックス今が買い時！ Surface Go2（整備済み品）が2万円台！ Office 2024＆タイプカバー付きの高コスパセット
- この連載の一覧へ