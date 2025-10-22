メンズアウトドア防水ジャケット部門で1位を獲得！ ザ・ノース・フェイスの万能レインジャケットが23％オフ

Amazonセール情報大紹介！ 第229回
【セール】THE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス）シェルジャケット Venture Jacket（NP12306）登場！
アウトドアからデイリーユースまで、あらゆるシーンで活躍するTHE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス）の定番シェルジャケット、「Venture Jacket（NP12306）」が、セール販売中です。
メンズアウトドア防水ジャケットカテゴリでベストセラー1位を獲得した人気モデルが、参考価格17,000円のところ、今なら23％OFFの13,068円というお得な価格で購入できます。
THE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス）シェルジャケット Venture Jacket（NP12306）の特徴
① 驚異的な軽さと携行性
2.5層の軽量な防水シェル構造で、重さを感じさせません。携行に便利なスタッフサックが付属しており、パックに常備できるウインドシェルとしても幅広く活用可能です。
② 快適な着心地と防水性
裏面にはビーズ加工を施した透明ラミネートフィルム「Clear-D」を採用。汗をかいても肌にべとつきにくいのが特長で、レインジャケットながら快適な肌触りを実現しています。フロントは止水ファスナーを使用し、防水性も確保。
③ フィット感の向上
ワンハンドアジャスター対応のフードがアップデートされ、フィット感を高めつつも視界をさえぎりにくい形状に仕上げられています。低山トレッキングから普段の急な雨対策まで安心です。
まとめ：今だけのお得な価格！
Amazonタイムセールなら、23%OFFの13,068円で購入可能です。
アウトドアでも日常でもコーディネートしやすいシンプルなデザインです。本格的な防水シェルをお得に手に入れる絶好のチャンスをお見逃しなく！
※セールは在庫または期間の終了により予告なく終了する場合があります。
※価格は記事作成時点の情報です。
