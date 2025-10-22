このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第226回

【51％オフ】Tシャツはこれに決まり！ アディダスの定番ビッグロゴTシャツが1,342円

2025年10月22日 12時45分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【タイムセール】adidas（アディダス） 半袖 Tシャツ エッセンシャルズ シングルジャージー ビッグロゴ ECQ96登場！

　アディダスのビッグロゴが胸元に映える定番アイテム、Tシャツ エッセンシャルズ シングルジャージー ビッグロゴ ECQ96が、Amazonタイムセールに登場しました！

　このクラシックなTシャツが、参考価格2,739円のところ、今なら51％オフの1,342円という価格で購入できます。

adidas（アディダス） 半袖 Tシャツ エッセンシャルズ シングルジャージー ビッグロゴ ECQ96の特徴

① 合わせやすいクラシックデザイン

　胸に大きくアディダスのロゴをあしらった、ベーシックながらもスポーティーなデザインです。シンプルなクルーネックとレギュラーフィットで、1枚での着用はもちろん、シャツとの重ね着も楽しめます。

② 豊富なバリエーション

　今回セール対象となっているのは、定番のブラック/ホワイトやホワイト/ブラックなど複数のカラーオプションとサイズが用意されており、お気に入りの1枚を見つけやすいチャンスです。（※価格はカラー/サイズによって変動します。）

まとめ：今だけのお得な価格！

　Amazonタイムセールなら、51%OFFの1,342円で購入可能です。

　アディダスの定番Tシャツを、この超特価で購入できる機会をお見逃しなく！

※タイムセールは在庫または期間の終了により予告なく終了する場合があります。
※価格はカラー・サイズによって異なります。

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

