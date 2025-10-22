伝説の大ヒット作「グランド・セフト・オートV Enhanced」が半額⁉ 背筋も凍る大特価「Epic Games ハロウィンセール」開催中（最大95％オフ）
2025年10月22日 14時00分更新
Epic Games Storeでは、ただいま恐怖と狂気に満ちた「ハロウィンセール」を開催中です。
「いたずらなし、ご褒美だけ！」のテーマの通り、話題のホラーゲーム、大作、名作が最大95％オフという驚異的な割引率で提供されています。
セールは11月4日（日本時間 午前1時）までの期間限定です。
今すぐ買うべき注目の目玉タイトルはこちら
①『Suicide Squad: Kill the Justice League』
95％オフ（通常価格9,878円 → 493円）
②『SILENT HILL 2』
50％オフ（通常価格8,580円 → 4,290円）
③『Grand Theft Auto V Enhanced』
50％オフ（通常価格4,380円 → 2,190円）
④『Among Us』
40％オフ（通常価格480円 → 288円）
Among Usも驚きの40％オフの288円で販売中。
セール期間中、Epicの決済システムを利用した対象の購入に対して20％のEpic報酬が還元されます。この還元を利用すれば、次回の購入がさらにお得になります！
話題の大作から背筋が凍るホラーゲームまで、この機会にまとめて購入しましょう。