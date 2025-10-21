Amazonセール情報大紹介！ 第223回
エアコンより省エネ！ 電気代1時間約2.7円の「デスクこたつ」が冬本番前にセール
2025年10月21日 16時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】北国のこたつ 速暖五面式パネルヒーター登場！
iF Design Awardを受賞した「北国のこたつ」シリーズのパネルヒーター（ゆったり5面式）「速暖五面式パネルヒーター」がAmazonタイムセールに登場しました！
通常価格7,999円のところ、今なら13％オフの6,999円というお得な価格で購入できるチャンスです。
北国のこたつ 速暖五面式パネルヒーターの特徴
① 圧倒的な暖かさと10秒速暖
従来のパネルヒーターを凌駕する4面発熱構造に底面発熱と天板を追加。熱を逃がさず、まるでデスク下のこたつのようなぬくもりを実現します。新型チタン合金発熱材により、10秒で発熱開始、20秒で40℃に到達する驚きの速暖性を誇ります。
② 家計に優しい超省エネ性能
消費電力はわずか195W。1時間あたりの電気代は約2.7円と、セラミックヒーターの約1/6の経済性です。5段階の温度調節と9段階タイマーで、使い過ぎを防ぎ、快適な環境を経済的に維持できます。
③ 安心の安全設計と長期保証
PSE/RoHS認証を取得済み。さらに、4時間自動OFF機能、45°転倒OFF機能を搭載しているため、小さなお子さんやペットがいるご家庭でも安心です。今なら購入者には合計2年間の品質保証が付いています。
製品仕様
温度調節：5段階
加熱方式：遠赤外線、10秒速暖
サイズ：53x36.5x58cm
まとめ：今だけのお得な価格！
Amazonタイムセールなら、13%OFFの6,999円で購入可能です。
収納と使いやすさを重視する方におすすめ。本格的な冬が始まる前に、この高性能パネルヒーターでお得に寒さ対策をしましょう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第224回
トピックス再配達に縛られない！ 防水・盗難防止宅配ボックスがセール特価
-
第222回
トピックス【半額！50％オフ】JVCケンウッドの375Whポータブルバッテリーが超特価
-
第221回
トピックス6台同時充電OK！ モンスター級500W充電ステーションが20％オフ
-
第220回
トピックス今が買い時！ Surface Go2（整備済み品）が2万円台！ Office 2024＆タイプカバー付きの高コスパセット
-
第219回
トピックス電気代を気にせずポカポカ。節電上手が選ぶTopzee電気毛布が36％OFF！【Amazonタイムセール】
-
第218回
トピックスあなたのランニングライフを次のステージへ！ GARMINハイエンドGPSウォッチが13％オフ
-
第217回
トピックスえ、1食209円!? 松屋の人気メニューが全部入った神セットがAmazonタイムセールで54％OFFに！
-
第216回
トピックス過去価格から大幅割引！ MacBookの充電にも対応する急速充電器が3,075円【Amazonタイムセール】
-
第215回
トピックス座った瞬間わかる快適さ。GTRacingゲーミングチェアが今だけ28％OFF【Amazonタイムセール】
-
第214回
トピックス大容量・多台数通信に強い、バッファロー「Wi-Fi 6」対応ルーターが10％オフ【Amazonタイムセール】
- この連載の一覧へ