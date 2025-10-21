Amazonセール情報大紹介！ 第222回
【半額！50％オフ】JVCケンウッドの375Whポータブルバッテリーが超特価
2025年10月21日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】JVCケンウッド ポータブル電源 BN-RB37-CA登場！
国内メーカーならではの「安心の品質」と「使いやすさ」で人気のJVCケンウッド製ポータブル電源「BN-RB37-CA」がAmazonタイムセールに登場しました！
参考価格5万9,400円のところ、今なら半額の2万9,790円という圧倒的な価格で購入できるチャンスです。
JVCケンウッド ポータブル電源 BN-RB37-CAの特徴
① 超軽量・コンパクト設計
容量104,400mAh/375Whながら、質量はわずか3.6kgと軽量。女性でも片手で簡単に持ち運べるサイズ感で、車内の置き場所にも困りません。
② 幅広いシーンで活躍
AC出力は定格200W（瞬間最大400W）の正弦波出力に対応。キャンプでの小型家電利用はもちろん、万が一の災害時の電源としても心強い1台です。
③ 国内メーカーならではの安心感
JVCケンウッドの国内メーカー品質。過電流・過電圧・温度・短絡など、複数のBMS（バッテリー管理システム）管理項目を備え、安全に使用できます。
製品仕様
充電池タイプ：リチウムイオン充電池（三元系）
充電池容量：104,400mAh/375Wh
外形寸法（W×H×D）：231mm×168mm×134mm
質量：3.6kg
AC出力：1口 100V/2A・60Hz 200W（ピーク400W）
USB出力：［USB Type-A×2］5V DC 2.4A
DC出力：DC12V/10A シガーソケット×1
充電時間（ACアダプター使用時）：約12.5時間
充電時間（シガーアダプター使用時）：約12.5時間
動作温度：ー10℃～40℃
付属品：ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ
まとめ：今だけのお得な価格！
Amazonタイムセールなら、50%OFFの2万9,790円で購入可能です。
これ1台でACコンセント、USB、DCの3種類の出力に対応。手軽に持ち運べるポータブル電源を3万円以下で手に入れる絶好の機会です。
