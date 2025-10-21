Amazonセール情報大紹介！ 第221回
6台同時充電OK！ モンスター級500W充電ステーションが20％オフ
2025年10月21日 13時30分更新
【タイムセール】UGREEN 500W GaN 卓上充電器（240W PD3.1付き）登場！
スマホアクセサリーブランド「UGREEN（ユーグリーン）」から、最大総出力500Wの卓上急速充電ステーション「500W GaN 卓上充電器（240W PD3.1付き）」が、Amazonのタイムセールに登場しました！
参考価格2万9,980円のところ、今なら20％オフの2万3,984円という驚きの価格で購入できます。
UGREEN 500W GaN 卓上充電器（240W PD3.1付き）の特徴
① 圧倒的な高出力と速度（PD3.1対応）
単一ポートで最大240Wという超高出力を実現（USB-C1）。これにより、MacBook Pro 16インチをわずか90分で0％から100％までフル充電できます。
② 6台同時充電可能
USB-C×5ポートとUSB-A×1ポートの計6ポートを搭載し、スマホやタブレット、MacBook Airなどを6台同時に充電可能。家庭でもオフィスでも、これ1台ですべてのデバイスの充電器を集約できます。
③ 高い安全性と設計
発熱を抑えるGaN（窒化ガリウム）技術を採用し、13種類の充電安全保護機能を搭載。また、サイズは約150×119×60.6（mm）のコンパクト設計で、2mの超長電源ケーブルも付属するため設置場所を選びません。
ご注意
・240W出力をご利用の場合は240W対応のケーブルが必要です。ケーブルは別売りです。
・本製品にはモバイルバッテリー機能はございません。
・本製品は、Thermal Guardインテリジエント温度制御を搭載しています。内部温度があらかじめ設定された値に達すると、製品は自動的に出力電力を調整し、デバイスを保護します。
・本製品の電源には、指定された電圧、電流を超える電源は使用しないでください。
まとめ：今だけのお得な価格！
Amazonタイムセールなら、20%OFFの2万3,984円で購入可能です。
高性能ノートPCの充電時間を劇的に短縮したい方は、この機会にUGREENのフラッグシップモデルを手に入れましょう。
