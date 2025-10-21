Amazonセール情報大紹介！ 第220回
今が買い時！ Surface Go2（整備済み品）が2万円台！ Office 2024＆タイプカバー付きの高コスパセット
2025年10月21日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】Microsoft Surface Go2登場！
持ち運びに最適な10.5インチの2in1ノートPC「Microsoft Surface Go2」の整備済み品（タイプカバーセット）が、Amazonのタイムセールに登場しました！
中古ながら、専門の検査・整備を受けた高品質な商品で、通常価格3万2,800円のところ、今なら21％オフの2万5,780円という驚きの価格で購入できます。Amazonの2in1ノートPCのカテゴリーでベストセラー1位を獲得し、過去1か月で400点以上購入された人気アイテムです。
Microsoft Surface Go2の特徴
① 圧倒的な携帯性
10.5インチのコンパクトサイズで薄型・軽量。学生や営業職の方など、大学やカフェなど外出時の持ち運びに非常に便利です。
② 安心のセキュリティと保証
Windows Hello顔認証カメラを搭載しており、スピーディーにログインが可能。さらに、Amazon整備済み品は購入から180日間の保証期間が設定されているため、中古品でも安心して使用できます。
③ 普段使いに十分な性能
Intel Pentium Goldプロセッサー 4425Yを搭載し、ネット閲覧、資料作成（Word/Excel）、アプリケーションの同時使用など、日常的な作業をスピーディーに処理します。
製品仕様
CPU：Intel Pentium Gold Processor 4425Y
ディスプレイ：10.5 インチ、解像度: 1920 x 1280
メモリ：4GB
ストレージ：64GB
カメラ：Windows Hello顔認証カメラ（正面向き）
マイク：デュアルスタジオマイク
OS：Windows 11 Professional
付属品：ACアダプター、純正タイプカバー、PC King液晶クロス
まとめ：今だけのお得な価格！
Amazonタイムセールなら、21%OFFの2万5,780円で購入可能です。
Officeとキーボード付きのSurfaceが2万円台で手に入るのは、滅多にないチャンスです。サブPCや初めてのPCをお探しの方は、ぜひお見逃しなく！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第222回
トピックス【半額！50％オフ】JVCケンウッドの375Whポータブルバッテリーが超特価
-
第221回
トピックス6台同時充電OK！ モンスター級500W充電ステーションが20％オフ
-
第219回
トピックス電気代を気にせずポカポカ。節電上手が選ぶTopzee電気毛布が36％OFF！【Amazonタイムセール】
-
第218回
トピックスあなたのランニングライフを次のステージへ！ GARMINハイエンドGPSウォッチが13％オフ
-
第217回
トピックスえ、1食209円!? 松屋の人気メニューが全部入った神セットがAmazonタイムセールで54％OFFに！
-
第216回
トピックス過去価格から大幅割引！ MacBookの充電にも対応する急速充電器が3,075円【Amazonタイムセール】
-
第215回
トピックス座った瞬間わかる快適さ。GTRacingゲーミングチェアが今だけ28％OFF【Amazonタイムセール】
-
第214回
トピックス大容量・多台数通信に強い、バッファロー「Wi-Fi 6」対応ルーターが10％オフ【Amazonタイムセール】
-
第213回
トピックス仕事終わりの疲れた体に! 本格ボディケアを体感できる筋膜リリースガンが特価4,980円
-
第212回
トピックス任天堂純正品がタイムセールで22％オフ！ Nintendo Switch 2 カメラを買うなら今！
- この連載の一覧へ