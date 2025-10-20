Amazonセール情報大紹介！ 第218回
あなたのランニングライフを次のステージへ！ GARMINハイエンドGPSウォッチが13％オフ
2025年10月20日 17時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】GARMIN（ガーミン）GPSランニングウォッチ Forerunner 965登場！
高性能ランニングウォッチの代名詞、GARMINの「Forerunner 965」が、Amazonタイムセールに登場しました。
ランニングを極めたい競技志向のアスリートから、健康管理をしたい方まで、「すべての”走る人”」をサポートするこのモデル。参考価格7万7,091円のところ、今なら13％OFFの6万6,920円というお得な価格で購入できます。
お値段高めのハイエンドモデルながら、過去1か月で400点以上購入された人気アイテムを手に入れるチャンス！
GARMIN（ガーミン）GPSランニングウォッチ Forerunner 965の特徴
① 究極の視認性
色鮮やかで高精細なAMOLED（有機EL）タッチディスプレイを搭載。夕暮れでもデータが圧倒的に見やすいと好評です。さらに軽量なチタンベゼルを採用し、装着感のストレスを極限まで減らしています。
② 驚異的なバッテリー持続時間
スマートウォッチモードで最大約23日間、GPSオン時でも約31時間の稼働が可能。頻繁な充電から解放され、旅行や出張時も安心して使用できます。
③ 高性能なランニング機能
高精度なGNSSマルチバンド対応GPSと、ムダを抑えるSatIQ機能（衛星自動選択モード）を搭載し、正確な位置情報を自動で調整。さらに、HRVステータス、トレーニング準備機能、レースウィジェットなど、専門的なデータに基づき、あなたのパフォーマンス向上をサポートします。
④ インターバルプロフィール
デバイスがインターバルのウォーキングを検知して、ラン中とウォーキング中のそれぞれのデータを確認することができます。
まとめ：今だけのお得な価格！
Amazonタイムセールなら、13%OFFの6万6,920円で購入可能です。
この機会にGARMINのハイエンドモデルを手に入れて、あなたのランニングライフを次のステージへ進めましょう。
