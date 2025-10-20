Amazonセール情報大紹介！ 第215回
座った瞬間わかる快適さ。GTRacingゲーミングチェアが今だけ28％OFF【Amazonタイムセール】
2025年10月20日 15時00分更新
【Amazonタイムセール】GTRacing「GT002F-BLUE」ゲーミングチェアが28％オフ！今だけのお得チャンス
人気ゲーミングチェアブランド「GTRacing」から注目モデルGT002F-BLUEが登場。参考価格21,800円のところ、現在は28％オフの15,717円で販売中です。
プロ仕様の快適設計
GT002F-BLUEはプロゲーマー向け設計。レーシングカーを思わせるコックピットデザインと高級感あるPUレザーが特徴です。
最大155度のリクライニングや高さ調整機能を搭載し、長時間のゲームや仕事でも疲れにくい仕様。ヘッドレストとランバーサポートで快適性も抜群です。
耐久性と安心の品質
サイズは幅67.3×奥行51.1×高さ120.6〜132.0cm、耐荷重136kg。ガスシリンダーやキャスターには国際認証パーツを使用し、1年間の無償部品交換保証付きで安心して使えます。
今が買い時！
「GT002F-BLUE」は、ゲームも仕事も快適にこなしたい人に最適な一脚。スタイル・機能・価格の三拍子が揃ったこのタイミングを逃す手はありません。
在庫がなくなる前に、あなたのデスクを最高のコックピットにアップグレードしましょう。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
