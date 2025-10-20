このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第215回

座った瞬間わかる快適さ。GTRacingゲーミングチェアが今だけ28％OFF【Amazonタイムセール】

2025年10月20日 15時00分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

アマゾンでGTRacing ゲーミングチェアを入手

【Amazonタイムセール】GTRacing「GT002F-BLUE」ゲーミングチェアが28％オフ！今だけのお得チャンス

　人気ゲーミングチェアブランド「GTRacing」から注目モデルGT002F-BLUEが登場。参考価格21,800円のところ、現在は28％オフの15,717円で販売中です。

プロ仕様の快適設計

　GT002F-BLUEプロゲーマー向け設計。レーシングカーを思わせるコックピットデザインと高級感あるPUレザーが特徴です。

　最大155度のリクライニング高さ調整機能を搭載し、長時間のゲームや仕事でも疲れにくい仕様。ヘッドレストとランバーサポートで快適性も抜群です。

耐久性と安心の品質

　サイズは幅67.3×奥行51.1×高さ120.6〜132.0cm、耐荷重136kg。ガスシリンダーやキャスターには国際認証パーツを使用し、1年間の無償部品交換保証付きで安心して使えます。

今が買い時！

　「GT002F-BLUE」は、ゲームも仕事も快適にこなしたい人に最適な一脚。スタイル・機能・価格の三拍子が揃ったこのタイミングを逃す手はありません。

　在庫がなくなる前に、あなたのデスクを最高のコックピットにアップグレードしましょう。

アマゾンでGTRacing ゲーミングチェアを入手

