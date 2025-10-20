Amazonセール情報大紹介！ 第216回
過去価格から大幅割引！ MacBookの充電にも対応する急速充電器が3,075円【Amazonタイムセール】
2025年10月20日 15時45分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】UGREEN Nexode 65W 急速充電器【純正品】登場！
MacBookやノートPCにも急速充電が可能な65Wの高性能充電器「Nexode 65W 急速充電器」が、Amazonタイムセールに登場しました。
過去1か月で5,000点以上購入された人気アイテムが、通常価格3,980円のところ、今なら23％OFFの3,075円というお得な価格で購入できます。
UGREEN Nexode 65W 急速充電器の特徴
① 超コンパクト設計
GaN技術II世代を搭載し、一般的な65W充電器と比較して約30％小さいサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用しているため、持ち運びにも最適です。
② 3台同時充電と65W高出力
Type-C×2と、USB-A×1の計3ポートを搭載。スマートフォン、タブレットはもちろん、MacBook ProなどのPCまで同時に効率よく急速充電できます。
③ 高い安全性とデザイン性
耐火PC素材の使用や多重な安全保護機能に加え、2023レッド・ドット・デザイン賞を受賞した優れたデザインも魅力です。
まとめ：今だけのお得な価格！
Amazonタイムセールなら、23%OFFの3,075円で購入可能です。
ごちゃつく充電器をこれ1台にまとめたい方、出張や旅行の荷物を減らしたい方は、ぜひこの機会に高性能なNexodeシリーズをお試しください！
