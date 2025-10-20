Amazonセール情報大紹介！ 第214回
大容量・多台数通信に強い、バッファロー「Wi-Fi 6」対応ルーターが10％オフ【Amazonタイムセール】
2025年10月20日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】バッファロー WiFi ルーター無線LAN WSR-5400AX6P/NBK登場！
iPhoneやPS5などの最新デバイスの性能を最大限に引き出す、バッファローのWi-Fi 6対応ハイエンドルーター「WSR-5400AX6P/NBK」がAmazonタイムセールに登場しました！
過去1か月で1,000点以上購入された人気アイテムが、参考価格1万5,280円のところ、今なら10％OFFの1万3,750円というお得な価格で購入できます。
バッファロー WiFi ルーター無線LAN WSR-5400AX6P/NBKの特徴
① 余裕のハイパワー性能
Wi-Fi 6（11ax）の6ストリーム（4x4＋2x2）に対応したハイパワー内蔵アンテナを搭載。iPhone 16、Nintendo Switch、PS5など、最新のデバイスで快適な動作が確認されています。
② 家中どこでも快適
標準規格Wi-Fi EasyMeshに対応。対応する中継機などと組み合わせることで、Wi-Fiのエリアを簡単に広げ、家中のどこでも安定した高速通信が可能になります。
③ 強固なセキュリティー
最新規格のWPA3に対応しており、通信の安全性を確保。さらに「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」にも対応しているため、パソコンやスマート家電をサイバー攻撃から守ります。
製品仕様
周波数帯域クラス：デュアルバンド
ワイヤレス通信規格：802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11g, 802.11n
互換デバイス：ゲーム機, スマートテレビ, スマートフォン, タブレット, パソコン
周波数：160 MHz
通信・接続インターフェース：Wi-Fi, イーサネット
LANポートの帯域幅：10/100/1000 Mbps
まとめ：今だけのお得な価格！
Amazonタイムセールなら、10%OFFの1万3,750円で購入可能です。
安定した高速インターネット環境へのアップグレードを考えている方は、今すぐこのルーターをチェックしましょう。Amazon限定のエコパッケージでお届けします！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第216回
トピックス過去価格から大幅割引！ MacBookの充電にも対応する急速充電器が3,075円【Amazonタイムセール】
-
第215回
トピックス座った瞬間わかる快適さ。GTRacingゲーミングチェアが今だけ28％OFF【Amazonタイムセール】
-
第213回
トピックス仕事終わりの疲れた体に! 本格ボディケアを体感できる筋膜リリースガンが特価4,980円
-
第212回
トピックス任天堂純正品がタイムセールで22％オフ！ Nintendo Switch 2 カメラを買うなら今！
-
第211回
トピックス松屋の冷凍福袋がAmazonタイムセールで激安！ お店の味8種30食が53％OFFで買えるチャンス
-
第210回
トピックス【2023年度 省エネ大賞受賞】シャープのドラム式洗濯乾燥機セットが14％オフ！
-
第209回
トピックス半年充電いらず!? 人気の電動歯ブラシが4,450円【Amazonタイムセール】
-
第208回
トピックス【2025最新モデル】耳を塞がないのに、Hi-Fi音質＆IMAX級低音のイヤホンが40％オフ
-
第207回
トピックスこりゃ、まとめ買いだ！ USB Type-Cケーブル1本708円【Amazonタイムセール】
-
第206回
トピックス売れ筋商品がただいまタイムセール中！ 世界初うたうQi 2 25W認証モバイルバッテリー
- この連載の一覧へ