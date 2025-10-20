このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第214回

大容量・多台数通信に強い、バッファロー「Wi-Fi 6」対応ルーターが10％オフ【Amazonタイムセール】

2025年10月20日 14時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【タイムセール】バッファロー WiFi ルーター無線LAN WSR-5400AX6P/NBK登場！

　iPhoneやPS5などの最新デバイスの性能を最大限に引き出す、バッファローのWi-Fi 6対応ハイエンドルーター「WSR-5400AX6P/NBK」がAmazonタイムセールに登場しました！

　過去1か月で1,000点以上購入された人気アイテムが、参考価格1万5,280円のところ、今なら10％OFFの1万3,750円というお得な価格で購入できます。

アマゾンでバッファロー WiFi ルーター無線LAN WSR-5400AX6P/NBKを入手

バッファロー WiFi ルーター無線LAN WSR-5400AX6P/NBKの特徴

① 余裕のハイパワー性能

　Wi-Fi 6（11ax）の6ストリーム（4x4＋2x2）に対応したハイパワー内蔵アンテナを搭載。iPhone 16、Nintendo Switch、PS5など、最新のデバイスで快適な動作が確認されています。

② 家中どこでも快適

　標準規格Wi-Fi EasyMeshに対応。対応する中継機などと組み合わせることで、Wi-Fiのエリアを簡単に広げ、家中のどこでも安定した高速通信が可能になります。

③ 強固なセキュリティー

　最新規格のWPA3に対応しており、通信の安全性を確保。さらに「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」にも対応しているため、パソコンやスマート家電をサイバー攻撃から守ります。

製品仕様

周波数帯域クラス：デュアルバンド

ワイヤレス通信規格：802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11g, 802.11n

互換デバイス：ゲーム機, スマートテレビ, スマートフォン, タブレット, パソコン

周波数：160 MHz

通信・接続インターフェース：Wi-Fi, イーサネット

LANポートの帯域幅：10/100/1000 Mbps

まとめ：今だけのお得な価格！

　Amazonタイムセールなら、10%OFFの1万3,750円で購入可能です。

　安定した高速インターネット環境へのアップグレードを考えている方は、今すぐこのルーターをチェックしましょう。Amazon限定のエコパッケージでお届けします！

アマゾンでバッファロー WiFi ルーター無線LAN WSR-5400AX6P/NBKを入手

