大容量・多台数通信に強い、バッファロー「Wi-Fi 6」対応ルーターが10％オフ【Amazonタイムセール】

【タイムセール】バッファロー WiFi ルーター無線LAN WSR-5400AX6P/NBK登場！

iPhoneやPS5などの最新デバイスの性能を最大限に引き出す、バッファローのWi-Fi 6対応ハイエンドルーター「WSR-5400AX6P/NBK」がAmazonタイムセールに登場しました！

過去1か月で1,000点以上購入された人気アイテムが、参考価格1万5,280円のところ、今なら10％OFFの1万3,750円というお得な価格で購入できます。

バッファロー WiFi ルーター無線LAN WSR-5400AX6P/NBKの特徴

① 余裕のハイパワー性能

Wi-Fi 6（11ax）の6ストリーム（4x4＋2x2）に対応したハイパワー内蔵アンテナを搭載。iPhone 16、Nintendo Switch、PS5など、最新のデバイスで快適な動作が確認されています。

② 家中どこでも快適

標準規格Wi-Fi EasyMeshに対応。対応する中継機などと組み合わせることで、Wi-Fiのエリアを簡単に広げ、家中のどこでも安定した高速通信が可能になります。

③ 強固なセキュリティー

最新規格のWPA3に対応しており、通信の安全性を確保。さらに「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」にも対応しているため、パソコンやスマート家電をサイバー攻撃から守ります。

製品仕様

周波数帯域クラス：デュアルバンド

ワイヤレス通信規格：802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11g, 802.11n

互換デバイス：ゲーム機, スマートテレビ, スマートフォン, タブレット, パソコン

周波数：160 MHz

通信・接続インターフェース：Wi-Fi, イーサネット

LANポートの帯域幅：10/100/1000 Mbps

まとめ：今だけのお得な価格！

Amazonタイムセールなら、10%OFFの1万3,750円で購入可能です。

安定した高速インターネット環境へのアップグレードを考えている方は、今すぐこのルーターをチェックしましょう。Amazon限定のエコパッケージでお届けします！