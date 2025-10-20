Amazonセール情報大紹介！ 第213回
仕事終わりの疲れた体に! 本格ボディケアを体感できる筋膜リリースガンが特価4,980円
2025年10月20日 13時30分更新
【タイムセール】RELX（リラクス）TOTAL BODY CARE MINI登場！
プロの視点を取り入れたトータルボディケアブランド「RELX（リラクス）」の筋膜リリースガン「TOTAL BODY CARE MINI」がタイムセールに登場中です。
過去1か月で700点以上購入された人気アイテムが、参考価格8,280円のところ、今なら40％OFFの4,980円でお得に購入できます。
RELX（リラクス）TOTAL BODY CARE MINIの特徴
① プロの監修による本格ケア
整体院長監修のもと開発された本格派。ジムやゴルフの運動後、あるいは仕事終わりの疲れた肩・首・足などに、プロのような本格的なボディケアを自宅で体感できます。
② 超軽量
本体はわずか320gの超軽量設計。手が小さい女性でも握りやすく、滑りにくい材質にこだわったため、片手で負担なく全身のケアが可能です。
③ パワフルなのに静音
20段階の強力振動で深くまでアプローチしながらも、動作音は55dB（日常会話の音量）以下と静音設計を実現。
まとめ：今だけのお得な価格！
Amazonタイムセールなら、40%OFFの4,980円で購入可能です。
この超軽量高性能モデルを、今なら4,980円で手に入れられる絶好のチャンスです。体のケアを始めたい方、重いマッサージガンに疲れた方は、ぜひこの機会をお見逃しなく！
