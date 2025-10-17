【2023年度 省エネ大賞受賞】シャープのドラム式洗濯乾燥機セットが14％オフ！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【タイムセール】【セット買い】シャープ ドラム式 洗濯乾燥機 ES-X11B-SL＋銀イオンホース AS-AG1登場！

SHARP（シャープ）のドラム式 洗濯乾燥機「ES-X11B-SL」と、銀イオンホース「AS-AG1」の特別セットがAmazonタイムセールに登場しました。

参考価格23万699円のところ、今なら14％OFFの19万8,800円で購入できます。

ドラム式洗濯乾燥機「ES-X11B」は、「2023年度省エネ大賞」製品・ビジネスモデル部門において、「経済産業大臣賞」を受賞した、乾燥力に優れたハイエンドモデルです。

【セット買い】シャープ ドラム式 洗濯乾燥機 ES-X11B-SL＋銀イオンホース AS-AG1の特徴

① 究極の省エネと乾燥力

「ハイブリッド乾燥NEXT」を搭載。ヒートポンプとサポートヒーターを組み合わせた制御により、乾燥ムラを抑えつつ、バツグンの省エネ性能と低騒音を実現します。タオルもふんわりフワフワに仕上がります。

② 圧倒的な洗浄力と清潔機能

マイクロ高圧洗浄で衣類に優しく、繊維の奥までしっかり洗浄。また、洗剤・柔軟剤の自動投入機能やプラズマクラスター、さらに4つの自動お掃除機能（乾燥フィルター、乾燥ダクトなど）により、お手入れの手間も大幅に軽減されます。

③ 無線LAN機能でスマホと連携

無線LAN機能でスマホと連携可能。外出先からの操作や、洗剤残量のお知らせなど、使うほど学習していきます。

製品仕様

ドラム式 洗濯乾燥機【ES-X11B-SL】

サイズ：幅640mm、奥行739mm、高さ1115mm（幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む）

設置可能な防水パン(内寸奥行)：540mm以上

運転音(洗い時/脱水時/乾燥時)：30dB/37dB/39dB

銀イオンホース【AS-AG1】

電源：100V 50/60Hz共用

水道水圧：0.03～0.8MPa

質量：約220g

コード寸法：1m

まとめ：今だけのお得な価格！

Amazonタイムセールなら、14%OFFの19万8,800円で購入可能です。

高性能なドラム式洗濯乾燥機と銀イオンホースの豪華セットを、3万円以上お得に手に入れる絶好のチャンスです。