【2023年度 省エネ大賞受賞】シャープのドラム式洗濯乾燥機セットが14％オフ！
2025年10月17日 18時00分更新
【タイムセール】【セット買い】シャープ ドラム式 洗濯乾燥機 ES-X11B-SL＋銀イオンホース AS-AG1登場！
SHARP（シャープ）のドラム式 洗濯乾燥機「ES-X11B-SL」と、銀イオンホース「AS-AG1」の特別セットがAmazonタイムセールに登場しました。
参考価格23万699円のところ、今なら14％OFFの19万8,800円で購入できます。
ドラム式洗濯乾燥機「ES-X11B」は、「2023年度省エネ大賞」製品・ビジネスモデル部門において、「経済産業大臣賞」を受賞した、乾燥力に優れたハイエンドモデルです。
【セット買い】シャープ ドラム式 洗濯乾燥機 ES-X11B-SL＋銀イオンホース AS-AG1の特徴
① 究極の省エネと乾燥力
「ハイブリッド乾燥NEXT」を搭載。ヒートポンプとサポートヒーターを組み合わせた制御により、乾燥ムラを抑えつつ、バツグンの省エネ性能と低騒音を実現します。タオルもふんわりフワフワに仕上がります。
② 圧倒的な洗浄力と清潔機能
マイクロ高圧洗浄で衣類に優しく、繊維の奥までしっかり洗浄。また、洗剤・柔軟剤の自動投入機能やプラズマクラスター、さらに4つの自動お掃除機能（乾燥フィルター、乾燥ダクトなど）により、お手入れの手間も大幅に軽減されます。
③ 無線LAN機能でスマホと連携
無線LAN機能でスマホと連携可能。外出先からの操作や、洗剤残量のお知らせなど、使うほど学習していきます。
製品仕様
ドラム式 洗濯乾燥機【ES-X11B-SL】
サイズ：幅640mm、奥行739mm、高さ1115mm（幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む）
設置可能な防水パン(内寸奥行)：540mm以上
運転音(洗い時/脱水時/乾燥時)：30dB/37dB/39dB
銀イオンホース【AS-AG1】
電源：100V 50/60Hz共用
水道水圧：0.03～0.8MPa
質量：約220g
コード寸法：1m
まとめ：今だけのお得な価格！
Amazonタイムセールなら、14%OFFの19万8,800円で購入可能です。
高性能なドラム式洗濯乾燥機と銀イオンホースの豪華セットを、3万円以上お得に手に入れる絶好のチャンスです。
