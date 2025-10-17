半年充電いらず!? 人気の電動歯ブラシが4,450円【Amazonタイムセール】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【タイムセール】Epeios 電動歯ブラシ OKare！ ET003登場！

東京で生まれたライフスタイルソリューションブランドEpeios（エペイオス）の電動歯ブラシ「OKare！ ET003」が現在、Amazonタイムセールで26％オフの4,450円という特別価格で販売中です。

日本企画の商品で、お買い上げ日より1年間の保証期間がついているので安心です。

Epeios 電動歯ブラシ OKare！ ET003の特徴

① 180日間使用可能

大容量2200mAhバッテリーを搭載し、Type-Cで1回の充電で180日間（半年）使用可能です。バッテリーが切れそうな時にはお知らせしてくれるほか、前回使用したブラッシングモードを記憶する機能が付いています。

② 高速音波技術採用

ハイテク磁気浮上式モーターを搭載し、高速音波振動と振幅で歯垢をかき出して、歯間や歯ぐきの汚れをやさしく落とします。55dBの低ノイズ設計で、IPX7防水性能も備えており、シャワー中でも安心して使用できます。

③ 4つのブラッシングモード

音波歯ブラシは4段階の切替モード（クリーニング/センシティブ/ホワイト/ポリッシング）で振動速度を変更できます。

まとめ：今だけのお得な価格！

Amazonタイムセールなら、26%OFFの4,450円で購入可能です。

今使っている電動歯ブラシに満足していない方はもちろん、初めて電動歯ブラシを使ってみたいという方にもおすすめです。