Amazonセール情報大紹介！ 第205回
【48％OFF】松屋フーズ「ふわぁとろ 鰻」がAmazonタイムセールで約半額！ 湯煎5分でとろける極上うなぎ丼
2025年10月17日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】松屋フーズ「ふわぁとろ 鰻」800gが48％OFF！今だけ￥5,980で贅沢うなぎ丼を
Amazon.co.jpで開催中のタイムセールにて、松屋フーズの冷凍食品「ふわぁとろ 鰻」800gが価格11,500円から48％OFFの5,980円に！
1食あたり約598円で本格うなぎを楽しめるチャンス。 在庫限りのため、気になる方は早めのチェックを。
専門店クオリティを自宅で
松屋フーズの寿司ブランド「すし松」が厳選した鰻を使用。 1カット80gのパックで、袋のまま湯煎5〜6分で簡単調理できます。
ふっくらとろける食感と香ばしいタレが絶品。 忙しい日でも手軽に贅沢な鰻丼が完成します。
安心品質と長期保存
原材料は中国産養殖鰻を使用し、松屋フーズが品質を徹底管理。 −18℃以下の冷凍で2年間保存可能（たれは10ヵ月）。
※小麦・大豆を含みます。
配送・注意事項
沖縄・離島への配送は対象外です。 再配達は翌日までに限られるため、受け取りは計画的に。
今だけの特別価格
通常の約半額で味わえるこの機会は、売り切れ次第終了。 リピーターも多い人気商品なのでお早めに！
※価格・在庫状況は記事掲載時点の情報です。最新情報はAmazon商品ページでご確認ください。
