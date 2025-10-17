Amazonセール情報大紹介！ 第208回
【2025最新モデル】耳を塞がないのに、Hi-Fi音質＆IMAX級低音のイヤホンが40％オフ
2025年10月17日 13時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】UGREEN HiTune S7 Bluetooth 6.0 ワイヤレス オープンイヤー型イヤホン登場！
スマホアクセサリーブランド「UGREEN（ユーグリーン）」の「HiTune S7 Bluetooth 6.0 ワイヤレス オープンイヤー型イヤホン」が現在、Amazonタイムセールで40％オフの3,594円という特別価格で販売中です。
今購入すると24ヶ月間保証サービスが付いてるので、購入後も安心です。
UGREEN HiTune S7 Bluetooth 6.0 ワイヤレス オープンイヤー型イヤホンの特徴
① 最新Bluetooth 6.0
最先端のBluetooth6.0チップを搭載し、接続はさらに安定＆省電力化。指向性伝導技術により、音が鼓膜に直接届き、音漏れを最小限に抑制され、動画やゲームの世界に没入できます。
② Hi-Fi音質＆IMAX級サラウンド低音
11mm×18mm PU＋チタンコーティング振動板ユニットを搭載。従来の円形ダイヤフラムと比較すると、振動板面積が210％増加。IMAX級サラウンド低音で没入感あふれる体験を楽しめます。シングルマグネットよりも制御力が強く、音の歪みを最小限に抑え、より自然で臨場感ある音場を提供します。
③ 28時間連続再生・急速充電対応
高性能バッテリーを内蔵し、1回の充電で最大28時間の連続再生が可能。イヤホン本体に10分の充電で2時間使用可能。
まとめ：今だけのお得な価格！
Amazonタイムセールなら、40%OFFの3,594円で購入可能です。
2025年の最新モデルが40％オフで買える、この貴重な機会をお見逃しなく！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第207回
トピックスこりゃ、まとめ買いだ！ USB Type-Cケーブル1本708円【Amazonタイムセール】
-
第206回
トピックス売れ筋商品がただいまタイムセール中！ 世界初うたうQi 2 25W認証モバイルバッテリー
-
第205回
トピックス【48％OFF】松屋フーズ「ふわぁとろ 鰻」がAmazonタイムセールで約半額！ 湯煎5分でとろける極上うなぎ丼
-
第204回
トピックス【2万9,580円→1万6,252円】ブラックシリーズ・ライトセーバー（ベイラン・スコール）が過去価格から大幅割引
-
第203回
トピックス選ばれるには理由がある。欲しい機能全部入りのAnkerポータブル電源が38％オフ【Amazonタイムセール】
-
第202回
トピックスMarshall独特のサウンド！ お気に入りの曲がいつもと違う!? 完全ワイヤレスイヤホン「Minor IV」が20％オフ
-
第201回
トピックス無理をしないで運動不足解消！ 多彩なプログラム内蔵のルームランナー【Amazonタイムセール】
-
第200回
トピックス充電器はこれ1つでOK！ 超コンパクトなAnker急速充電器が4,490円【Amazonタイムセール】
-
第199回
トピックス焼く・煮る・蒸すが全部できる！ SOLEMOODホットプレートが今だけ26％オフ【Amazonタイムセール】
-
第198回
トピックス松屋がほぼ半額で食える!? カレギュウセットがAmazonタイムセールで4,729円
- この連載の一覧へ