【2025最新モデル】耳を塞がないのに、Hi-Fi音質＆IMAX級低音のイヤホンが40％オフ

【タイムセール】UGREEN HiTune S7 Bluetooth 6.0 ワイヤレス オープンイヤー型イヤホン登場！

スマホアクセサリーブランド「‎UGREEN（ユーグリーン）」の「HiTune S7 Bluetooth 6.0 ワイヤレス オープンイヤー型イヤホン」が現在、Amazonタイムセールで40％オフの3,594円という特別価格で販売中です。

今購入すると24ヶ月間保証サービスが付いてるので、購入後も安心です。

UGREEN HiTune S7 Bluetooth 6.0 ワイヤレス オープンイヤー型イヤホンの特徴

① 最新Bluetooth 6.0

最先端のBluetooth6.0チップを搭載し、接続はさらに安定＆省電力化。指向性伝導技術により、音が鼓膜に直接届き、音漏れを最小限に抑制され、動画やゲームの世界に没入できます。

② Hi-Fi音質＆IMAX級サラウンド低音

11mm×18mm PU＋チタンコーティング振動板ユニットを搭載。従来の円形ダイヤフラムと比較すると、振動板面積が210％増加。IMAX級サラウンド低音で没入感あふれる体験を楽しめます。シングルマグネットよりも制御力が強く、音の歪みを最小限に抑え、より自然で臨場感ある音場を提供します。

③ 28時間連続再生・急速充電対応

高性能バッテリーを内蔵し、1回の充電で最大28時間の連続再生が可能。イヤホン本体に10分の充電で2時間使用可能。

まとめ：今だけのお得な価格！

Amazonタイムセールなら、40%OFFの3,594円で購入可能です。

2025年の最新モデルが40％オフで買える、この貴重な機会をお見逃しなく！