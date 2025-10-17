Amazonセール情報大紹介！ 第207回
こりゃ、まとめ買いだ！ USB Type-Cケーブル1本708円【Amazonタイムセール】
2025年10月17日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W登場！
スマホアクセサリーブランド「UGREEN（ユーグリーン）」の「UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W」が現在、Amazonタイムセールで41％オフの708円という特別価格で販売中です。
過去1か月で5,000点以上も購入された人気アイテムです。UGREENストアで購入すると24ヶ月間保証サービスが付いています。
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100Wの特徴
① 最大100Wの超高速充電
USB PD技術に対応し、最大100W（20V×5A）まで安全かつ安定して出力できます。PD充電を実現するために、デバイスとアダプタはPD機能をサポートする必要があります。100W、87W、61W、45W、30W、18Wの電力供給PD急速充電をサポートします。
※ビデオ出力をサポートしていません。
② 幅広い互換性
iPhone 17/16/15シリーズ、MacBook Pro、Macbook Air、iMac、ChromeBook Pixelなど、さまざまなUSB Type-Cデバイスに対応できます。スマホだけでなく、充電時間を短縮したい各種のタブレット、ノートPCなどの充電時間を大幅に減らせます。
まとめ：今だけのお得な価格！
Amazonタイムセールなら、41%OFFの708円で購入可能です。
1本708円と安価で購入できるので、何本かまとめ買いしておいて損はありません。
