売れ筋商品がただいまタイムセール中！ 世界初うたうQi 2 25W認証モバイルバッテリー

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【タイムセール】UGREEN MagFlow Qi2 25W 認証 モバイルバッテリー登場！

スマホアクセサリーブランド「‎UGREEN（ユーグリーン）」の「MagFlow Qi2 25W 認証 モバイルバッテリー」が現在、Amazonタイムセールで29％オフの6,825円という特別価格で販売中です。

UGREENが業界で初めて実現したという【Qi2対応・25W】ワイヤレス急速充電を搭載したモバイルバッテリーで、過去1か月で2000点以上も購入された人気アイテムです。

UGREEN MagFlow Qi2 25W 認証 モバイルバッテリーの特徴

① Qi2対応・25W磁気ワイヤレス急速充電

最新Qi2規格に対応し、最大25Wの磁気ワイヤレス給電を実現。iPhone 16 Pro Maxを約38分でなんと0％から50％まで充電。従来の15Wと比べ、短時間での充電が可能です。

② 強力で安定したホールド

新開発のマグネットモジュールにより充電中も端末を強力に保持し、位置ズレを防止します。給電が安定して無駄な発熱を抑えられるため、ワイヤレスでも安心して効率的に充電できます。

③ USB-Cケーブル一体型

内蔵の急速充電ケーブルはそのまま持ち手としても使用でき、別途ケーブルを持ち歩く必要なし。内蔵のType-Cケーブルで、端末への30W出力と本体自身の30W急速充電（入力）が可能です。

④ 3台同時充電

ワイヤレス＋内蔵ケーブル＋USB-Cポートなどで同時に最大3台へ給電可能。本体に充電しながら、ほかのデバイスへ同時に給電できるため、充電完了を待つ必要がありません。

製品仕様

容量：10000mAh

出力充電ポート：3（ワイヤレス充電x1、USB-C x2）

Qi2 25W出力対応デバイス：iPhone17-16シリーズ（iOS 26以降バーション）

Qi2 25W出力対応デバイス：Pixel 10 Pro XL

サイズ：約11.08ｘ7ｘ2.1（cm）

重量：約254g

まとめ：今だけのお得な価格！

Amazonタイムセールなら、29%OFFの6,825円で購入可能です。

UGREEN MagFlow Qi2 25W 認証 モバイルバッテリーを入手して、これまでにない短時間で効率的な充電を体験してみませんか？